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Evlerinde kalan çocuklar için resim yarışması

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ‘EVDE KAL TÜRKİYE’ ÇAĞRISINA UYAN ÖĞRENCİLERİN, EVLERİNDE NİTELİKLİ VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK ADINA RESİM YARIŞMASI BAŞLATTI. İLK VE ORTAOKUL DÜZEYİNDEKİ ÇOCUKLARIN KATILABİLECEĞİ YARIŞMADA, DERECEYE GİRENLERE SÜRPRİZ HEDİYELER VERİLECEK.

Evlerinde kalan çocuklar için resim yarışması

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ‘EVDE KAL TÜRKİYE’ ÇAĞRISINA UYAN ÖĞRENCİLERİN, EVLERİNDE NİTELİKLİ VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK ADINA RESİM YARIŞMASI BAŞLATTI. İLK VE ORTAOKUL DÜZEYİNDEKİ ÇOCUKLARIN KATILABİLECEĞİ YARIŞMADA, DERECEYE GİRENLERE SÜRPRİZ HEDİYELER VERİLECEK.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:46
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Evlerinde kalan çocuklar için resim yarışması

Osmangazi Belediyesi, ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyan öğrencilerin, evlerinde nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak adına resim yarışması başlattı. İlk ve ortaokul düzeyindeki çocukların katılabileceği yarışmada, dereceye girenlere sürpriz hediyeler verilecek.

Korona virüsü, maalesef ki tüm dünya insanlarının hayatlarında bir takım değişikliklere neden oldu. Bu değişikliklerden belki de en çok etkilenen çocuklar oldu. Okullarına gidemeyen, dışarıya çıkamayan ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten mahrum kalan çocukların korona virüsle mücadele günlerindeki yaşantılarına bir nebze de olsa renk katmak isteyen Osmangazi Belediyesi, çocuklara özel resim yarışması düzenledi.

‘Sanat da Eğlence de Eve Sığar’ temasıyla başlatılan resim yarışmanın konusu ise ‘Korona virüsü ile Değişen Yaşam’ olarak belirlendi. İlk ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, korona virüs nedeniyle hayatlarında ve çevrelerinde ne gibi değişiklikler meydana geldiğini, resmederek, yarışmaya katılabilecekler. Yarışmadaki amaç korona virüsü tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları üretmeye teşvik etmek ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak.

Yarışmanın başlangıç tarihi 23 Nisan 2020 olurken, son katılım tarihi ise 08 Haziran 2020 günü saat 17.00 olarak belirlendi. Yarışmaya gönderilen resimler jüri tarafından incelenecek ve dereceye giren eserler belirlenecek. Her çocuk yarışmaya bir eser ile katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.panorama1326.com.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Yarışmada dereceye giren eserler, çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecek. Ayrıca dereceye giren resimler, korona virüsü önlemlerinin sona ermesinin ardından yeniden kapılarını ziyaretçilere açacak olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde sergilenecek.

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