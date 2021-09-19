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’Evdeki Saat’ Balat Ormanı’nda çaldı

Nilüfer Belediyesi ve +1 iş birliğiyle düzenlenen Nilüfer +1 Güz Konserleri’nde bu kez genç kuşağın ilgiyle takip ettiği Evdeki Saat Grubu sahne aldı. Konsere katılanlar müzikle dolu bir gece yaşadı.

BURSA 19.09.2021, 10:54
’Evdeki Saat’ Balat Ormanı’nda çaldı

Nilüfer Belediyesi ve +1 iş birliğiyle düzenlenen Nilüfer +1 Güz Konserleri’nde bu kez genç kuşağın ilgiyle takip ettiği Evdeki Saat Grubu sahne aldı. Konsere katılanlar müzikle dolu bir gece yaşadı.

Nilüfer +1 Güz Konserleri, müziğin sevilen isimlerini Bursalılar ile buluşturmaya devam ediyor. Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen konserler dizisinde bu defa alternatif müzik grubu Evdeki Saat sahneye çıktı. 2015 yılından buyana “Eski ve Tozlar İçinde” “Bizi Orada Arama”, “Yanlış Var”, “Çürüdüm” ve “Uzunlar” başta olmak üzere imza attıkları birçok single çalışmasıyla müzik dünyasında ilgi çeken grup, Nilüfer’deki konserde de beğeni topladı. Son dönemde “Uzunlar” parçasıyla büyük bir çıkış yakalayan alternatif müzik grubu Evdeki Saat, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa’da sevenleriyle buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden grup üyeleri, izleyenlere kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Gecede zaman zaman yağmur yağsa da, konsere katılanlar müzikle dolu gecenin sonuna kadar alandan ayrılmayıp, grubun parçalarına eşlik etti.

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