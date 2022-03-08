Etkili iletişim ve motivasyon eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 planlı eğitim programında yer alan ‘Etkili İletişim ve Motivasyon Eğitimi’, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden gelen personelin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Personelin ‘mesleki, mevzuat ve teknik eğitimler dışında’ kişisel gelişimine katkı sağlaması ve motivasyonunun artırılması hedefiyle düzenlenen eğitim, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından verildi. Armağan, toplumlar gibi kurumların da araçları, iş hayatına bakış açıları, değerleri, ilkeleri, kendilerine özgü nitelikleri olduğunu söyledi. Bir işletmenin tüm çalışanları tarafından paylaşılan inanç, anlayış ve kurallar bütününün kurum kültürünü oluşturduğunu ifade eden Armağan, “Bunun sağladığı kazanımlar, kurum için neyin önemli olduğunu, kişilerin birbirleriyle olan etkileşim biçimini, ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır. Çalışanlara kurumsal aidiyet hissi verir, kimlik oluşturur, inanç ve değerlere bağlılık sağlar, çalışmalara rehber olur ve personelin davranış biçimlerini belirler” dedi.

Teorik anlatımın yanında pratik uygulamalarla geçen ve oldukça ilgi toplayan eğitimde Armağan, iletişimin ‘kelimelerin, bilginin, düşüncelerin ve duyguların taşındığı’ bir paslaşma işi olduğunu belirtti. Armağan, bilgi verme, inandırma, düşündürme, düşünme, hissettirme, talep etme, etkileşim içerisinde olma, ifade etme gibi birçok eylemin iletişim alanına dahil olduğunu ifade etti.

Armağan, eğitimde ‘kendini tanımak, kendini açmak ve doğru ifade etmek, karşıdakini etkin ve ilgili dinlemek, empati kurabilmek, hoşgörülü ve önyargısız olmak, eleştirilere karşı açık olmak, beden dili, göz kontağı, hitap, ses düzeyi gibi’ konuları ele aldı.