Estetik ameliyatlar hangi mevsimde yapılmalı

Estetik cerrahi ameliyatların estetik ve plastik cerrahi uzmanlarının en sık yaptığı ameliyat gruplarından olduğunu belirten Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, "Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bu tarz ameliyatlar her mevsimde yapılabiliyor olsa da iyileşme süreci açısından sonbahar ve kış ayları en uygun zaman" diye konuştu.

Yapılan ameliyat ne olursa olsun cilt küçük de olsa bir travmaya maruz kaldığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Menekşe Kastamoni, "Bu sebeple cilt güneşe karşı hassas hale gelir. Ameliyat bölgesini en az 1 ile 1,5 ay güneşten korumak gerekir. Bu hem iyileşmeyi hızlandıracak hem de korse gibi yardımcı kıyafetler kullanmak zorunda kalan hastaya daha konforlu bir iyileşme dönemi sağlayacaktır. Yapılan araştırmalar sonbahar-kış döneminde yapılan ameliyatların daha başarılı sonuçlandığını, ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon görülme oranının daha az olduğunu göstermiştir. Özellikle yüz bölgesine uygulanan botoks, dolgu gibi medikal estetik işlemler ve burun estetiği, göz kapağı estetiği, yüz ve boyun germe gibi estetik ameliyatlar için mevsimsel şartlar çok daha önemli. Diğer ameliyat bölgelerini güneş ışığından giysiler aracılığıyla koruyabilsek de yüz bölgesi için böyle bir avantajımız bulunmuyor. Rinoplasti dediğimiz burun estetiği ameliyatı sonrası yüzde şişme ve morarmalar sıkça görünür. Güneş ışığı etkisi ile burun damarlarında genişleme olacağından bu morarma ve şişmelerin geçmesi çok daha uzun zaman alır. Bu açıdan hastanın iyileşmesi de daha uzun sürer. Dolayısıyla bu tarz ameliyatların daha çok sonbahar-kış aylarında yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yaza hazır olmak açısından da estetik ameliyatları sonbahar-kış mevsiminde yapılması daha uygundur" dedi.