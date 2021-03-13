Esnaf Kooperatifi Başkanı Avcı vefat etti

Gemlik’te 4 Mart günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Gemlik Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı Mevlüt Avcı, tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesi Gazhane Caddesinde iş çıkışı meydana gelen kazada bir motosikletin çarpması sonrası yere düşen ve ağır yaralanan Avcı, 112 acil ambulansı tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Avcı, yaklaşık 10 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.