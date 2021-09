Esentepeli kadınlar yeni mekanlarına kavuştu

Nilüfer Belediyesi’nin Esentepe Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği’ne tahsis ettiği yeni mekan, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayatın içinde aktif rol almasını destekleyen, bu amaçla kadınların dernek çatısı altında örgütlenerek, birlikte üretimde bulunmalarını da teşvik eden Nilüfer Belediyesi’nin, bu çalışmalar kapsamında Esentepe Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği’ne kazandırdığı dernek binası törenle hizmete açıldı. Nilüfer’de bulunan 34 kadın derneğiyle iş birliği yaparak üretimlerini, ekonomik kazanca dönüştürmelerine katkıda bulunan Nilüfer Belediyesi, mekan sorunu olan 10 derneğe de prefabrik binalar yaparak tahsis etmişti. Kadınların her türlü çalışmalarını sürdürecekleri şekilde tasarlanan ve mutfağı, yönetim ofisi, etkinlik alanı olmak üzere toplam 100 metrekarelik alana sahip prefabrik binayı teslim alan derneklerden Esentepe Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği, dernek binasını törenle hizmete açtı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş’ın da katıldığı törene, Esentepeli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadın derneklerine olan desteğin her zaman süreceğini vurgulayan Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Esentepe Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği’nin aktif bir şekilde çalışmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Türk kadınının güçlü ve üretken olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin de, kadınların, çalışmalarını kooperatif ya da dernekle taçlandırmalarının sevindirici olduğunu ifade etti. Kadınların her türlü ihtiyaçlarına destek olduklarını belirten Esentepe Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Gürçay da, yeni mekanlarında daha çok işlere imza atacaklarını ifade etti. Gürçay, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, konuşmaların ardından beraberindekilerle birlikte Esentepe Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği binasının açılışını gerçekleştirdi.