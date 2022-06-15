Erzincanlılar yarınlar için buluştu

Bursa Erzincanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, olağan genel kurul öncesi birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Bursa Erzincanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 27 Haziran 2022 Pazartesi günü gerçekleşecek kongresi için değişim mesajı veren üye ve katılımcılar, Gazeteci İş Adamı Hasan Şirin ev sahipliğinde bir araya geldi. Bursa Erzincanlılar Çalıştay Grubu olarak buluşan dernek üyeleri, Bursa ile Erzincan arasında ticaret ve kültür köprüsü kurulması, derneğin faaliyetlerinin güçlendirilmesi, dernek üyelerine hizmet verecek nitelikli bir yer tutulması, öğrencilere burs verilmesi, hemşeri buluşmalarının ilçelere yayılması, kamu çalışanları ile diyalogların yaygınlaştırılması ile mevcut süreçten duydukları rahatsızlıkları ortak platformda paylaştı.

Üyeler, 27 Haziran’da gerçekleşecek olağan genel kurulda Gazeteci İş Adamı Hasan Şirin’in adaylığı hususunda uzlaşı sağladı. Uzun zamandır sorunlarla ve sıkıntılar ile anılan süreçlerden geçtiklerini ifade eden Şirin, “Önceliğimiz birlik ve beraberliğimiz olmalı. Bursa’daki Erzincanlıların gücünü her alanda hissettirmek zorundayız. Temsilde adalet temsiliyette adalet ilkesi ile Bursa ve Erzincan için Bursa Erzincanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ne üyelerimizin ve hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda adayım” dedi.

Hemşerilerinin Bursa ve Erzincan arasında güç birliği yapmaları gerektiğini vurgulayan Şirin, “Bizler hep birlikte bu yükü omuzlayacağız. Tek başına ne Hasan Şirin ne da başka bir isim bir şey yapamaz. O sebeple hep birlikte hem gönül birliği hem de misyon birliği sağlayarak Bursa Erzincanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin vizyonunu her iki şehirde daha yukarılara taşıyacağız. Yıllardır bir arada Bursa’da yaşıyoruz ancak derneğimizin bir tabelası bile yok. İlk işimiz derneğimizin tabelasını şehrin kalbinde uygun bir noktaya asmak olacaktır. Akabinde projelerimizi sırasıyla hayata geçireceğiz. Hangi hemşerimiz nerede çalışıyor, nerede okuyor gibi soruları artık yanıtsız bırakmayalım. Bursa’daki Erzincanlıların bir fihristini oluşturalım. Kültür ve iş birliği çalışmalarımızı Bursa ve Erzincan arasına yayalım. Bursa’da yıllardır özlenen Erzincan günlerini ve Erzincan’da Bursa günlerini hayata geçirelim. Biz, Bursa ve Erzincan için göreve talibiz. Tüm hemşerilerimize destek ve teveccühleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.