Enkazda çıkan yangını Bursa itfaiyesi söndürdü

Hatay’da dün akşam saatlerinde peş peşe gelen iki depremin ardından çöken binanın enkazında hayatını kaybeden bir kişi, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Tam bu sırada başlayan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin yaralarını sarma çalışmaları devam ederken, Hatay dün gece iki depremi birden yaşadı. Merkez üssü Hatay’ın Defne ilçesi olan 6.4 ve merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5.8 büyüklüğündeki depremler, ağır hasarlı binalarda yıkıma yol açtı. Büyükşehir Belediyesi’nin Antakya’daki Koordinasyon Merkezi’nde alarm durumuna geçen Bursa itfaiyesi, AFAD’ın yönlendirmesiyle Küçükdalyan Mahallesi İpek Sokak üzerinde çöken bir binanın enkazına geçti.

Enkaza ilk müdahaleyi yapan AFAD ekipleri, binadan bir kişinin cansız bedenini çıkardı. AFAD ekiplerinin çalışmalarını tamamlandığı sırada bir anda binada yangın çıktı. Olay yerinde hazır bulunan Bursa itfaiyesi, alevlerle aydınlanan gecede yangına anında müdahale etti. Yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.