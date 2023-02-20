Enkazda can kurtaran kahramanlar Bursa’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları için’ afet bölgelerine gönderilen 21 itfaiye eri ile 18 zabıta personelinin ardından 48 personel daha Bursa’ya dönüş yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 kent başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde hissedilen depremlerin ardından, ülke genelinde seferberlik başlatılmıştı. AFAD koordinasyonunda, Türkiye’nin birçok bölgesinden ‘başta yerel yönetimlerden olmak üzere’ çok sayıda arama kurtarma ekibi, yardım çalışmaları için deprem bölgelerine gönderilmişti. Bursa Büyükşehir Belediyesi de ‘yapılan çalışma kapsamında’ arama kurtarma ve yardım çalışmaları için ekiplerini deprem bölgelerine sevk etmişti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş ve Hatay için görevlendirilen 21 itfaiye eri ile 18 zabıta personelinin ardından, 48 görevli personel de Küçük Sanayi Sitesi yerleşkesinde alkışlarla karşılandı. Büyükşehir Belediyesi’nin deprem fatihleri, afet bölgelerinde bir cana daha ulaşmak ve yaraları sarmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.