Engelsiz şehir Yıldırım

Yıldırım Belediyesi’nin hayırsever Yıldırım ailesi desteği ile ilçeye kazandıracağı Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Özel gereksinimi olan bireylerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 5 bin 305 metrekare alandan oluşan tesisin bünyesinde; hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu olacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı ve dersliklerin yer alacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerden bizim için en önemlisi, özel çocuklarımız ve kardeşlerimiz için yaptığımız çalışmalar. Özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onları sosyal yaşamın içinde tutacak projelere öncelik veriyoruz. İnşallah merkezimiz tamamlandığında sadece Yıldırım’a değil Bursa’ya değer katacak. Ben bu hizmetin ilçemize kazandırılması noktasında katkıları olan Yıldırım ailesine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.