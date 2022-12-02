Engellileri anlamak için engelli olmaya gerek yok

Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin diğer bireylerle eşit haklara sahip olduğu vurgulandığı gün olarak kabul edildiği ve farklı etkinliklerle kutlanmakta olduğunu belirten Engelli Memur - Sen Bursa İl Temsilcisi Hüsni Bayram Kol, "Böylece engellilerin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam, etkin ve eşit erişimini sağlamak, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak, fırsat eşitliği oluşturmak, engellilerin potansiyelini ortaya çıkaracak ve toplumsal katkılarını geliştirecek yasal ve sosyal zeminin kurulması hedeflenmektedir. Engelli insanlar toplumsal hayata uyum sağlamada ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekebilir. Ancak her ne kadar bu kimseler desteğe ihtiyaç duysalar da bu onların hayatı kucaklamalarına engel değildir. Memur-Sen Konfederasyonu bünyesinde 2013 yılından beri faaliyet gösteren Memur-Sen Engelliler komisyonu olarak, özelde Kamuda görev yapan engelli çalışanların, genelde ise tüm engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gelişimi için gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar insan merkezli sendikacılık anlayışını merkeze alan ve kamuda 66 bini aşkın kadrolu engelli memur arkadaşımızın görev almasında alın teri bulunan Memur-Sen’imizin çalışmalarının meyvesi olan birçok kazanıma imza attık" dedi.

Engellilerin kendilerini toplumdan soyutlamadıkları aksine hayatın tam da merkezinde gördükleri bir anlayışla onlarla birlikte olacaklarını belirten Kol, "Tüm engelli insanların, hayatlarını engelsiz sürdürme, fırsat eşitliğinden engelsiz faydalanma, üretime katkı sunma, devlete mali yük olarak görülmeme gibi gerçek anlamda eşit vatandaşlar olabildiği kapsayıcı bir kamu düzeninin tesisi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hayatın her alanına tam, etkin ve eşit katılımın önündeki psikolojik, sosyolojik, hukuki, fiziksel tüm engellerin kaldırılması için çok yönlü ve katmanlı çalışmalar yapıyor, bu konuda toplumsal dayanışmayı önemsiyor, bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmtiyaz değil adalet istiyoruz" diye konuştu.