Engelliler Haftasında engelsiz buluşma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ile sosyal medya üzerinden online söyleşi programına katıldı.

Yoğun iş temposuna rağmen fırsat buldukça muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs salgını kapsamında bu buluşmaları dijital ortama taşıdı. Birçok toplantı ve görüşmeyi video konferans aracılığıyla yapan Başkan Aktaş, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile engelsiz bir sohbet yaptı. Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez’in yönettiği ve Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan söyleşide engelli vatandaşlar istedikleri soruları rahatlıkla Başkan Aktaş’a iletebildiler. Belediye otoparklarında engelli araçlarına tanınan ücretsiz park süresinin uzatılmasından engelli gündüz bakım evine, engellilere yönelik sportif aktivitelerden engelli istihdamına kadar merak edilen pek çok konu, söyleşide ele alındı.

Empati için özel bir dönem

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Engelliler Haftası nedeniyle Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez ile yaptıkları söyleşinin yoğun bir takipçi tarafından da izlenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Korona virüsü ile mücadele sürecinin engelli vatandaşları anlamak için güzel bir dönem olduğunu dile getiren Başkan Aktaş “Aslında engelli kardeşlerimizi anlamak için empati yapmak için çok özel bir dönem. Çünkü evlerdeyiz. 20 yaş altı, 65 yaş üstü evlerde. Canlar sıkılıyor ve bu psikolojik olarak da insanları çok ciddi etkiliyor. Engelli çocuklarıyla yıllarca uğraşan anne ve babaları düşündüğümüzde onları anlayabilmek, onları izlemek için çok özel bir dönem. Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi çok faal, aktif çalışan bir meclis. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza çok teşekkür ederim. Türkiye’de son 15 yıl içerisinde engellilerle alakalı devrimler oldu. Yani Avrupa’da yıllar önce olup, bizde olmayan ve özendiğimiz birçok konu ülkemizde başarıldı. Yeterli mi? Değil. Amacımız bu imkanları daha da artırmak. Zaten Engelliler Haftası’nın esprisi de bu alanda farkındalık oluşturmak. Ben bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını tebrik ediyorum” dedi.