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Engelliler çakı gibi asker oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde engelliler bir günlüğüne asker oldu. Duygulu anların yaşandığı yemin merasiminde, engelli askerler ve ailelerinin mutlulukları yüzlerinden okundu.

BURSA 28.09.2021, 13:23
Engelliler çakı gibi asker oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde engelliler bir günlüğüne asker oldu. Duygulu anların yaşandığı yemin merasiminde, engelli askerler ve ailelerinin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Belediye Engelsiz Yaşam Merkezi koordinatörlüğünde, vatanî görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan 18 engelli genç, asker yemeğinin ardından davullu zurnalı düğün konvoyu eşliğinde şehir tur attı.

Kamuflaj giyerek omuzlarında Türk bayrağı taşıyan engelliler, sahneye isimleri tek tek okunarak çağrılırken verdikleri asker selamıyla büyük alkış aldı. Kınası yakılan engelli gençlerin hayallerinin gerçek olduğu özel gecede, hem sevinç, hem duygulu anlar bir arada yaşandı. Bayrak ve balonlarla süslenen alanda, engelliler, yakınları ile birlikte gece boyunca mehter gösterisi, davul-zurna ve türküler eşliğinde eğlendi.

Şölen gibi geçen gecenin ardından engelli asker adayları Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen törende yemin ederek terhis belgesi aldı. Yemin törenine; Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, ilçe protokolü ve engelli aileleri katıldı.

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