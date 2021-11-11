Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

İŞKUR, eski hükümlülerin de kendi işlerini kurmalarına destek vermeyi sürdürüyor.

Yeni dönem engelli kendi işini kurma hibe desteği başvuruları 3 Aralık 2021 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak. Kendi işini kurmak isteyen engelliler, kuruluş, işletme ve demirbaş desteği olarak topla 65 bin lira hak kazanabilecek. Eski hükümlü kendi işini kurma başvuruları ise, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine 03 Aralık 2021 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılabilecek. Bu kapsamdaki kişilere, demirbaş desteği olarak brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe destek verilecektir.

’Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu’ yer alan diğer proje başlıklarındaki başvurular ise, 03 Aralık 2021 tarihi mesai saati sona erene kadar İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir asıl ve bir kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecek. Başvuru sürecinin yer aldığı, ’Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu’ ile başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan ’Başvuru Rehberi’ Türkiye İş Kurumu internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurular kısmında yayınlandı.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, konuyla ilgili detay bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlüler ile kurum ve kuruluşlar, proje birimine şahsen başvuru yapabilecek. Ayrıca 0 224 220 41 65 nolu telefondan mesai saatleri içerisinde danışmanlık hizmeti alınabilecek.