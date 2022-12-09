Engel tanımayan basketçiler Süper Lig yolunda

Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig yolunda engellileri kayıpsız aşıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligde fırtına gibi esen Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, oynadığı 10 maçı da kazanırken, Süper Lig yolunda engellileri bir bir aşıyor. 14 takımın yer aldığı ligde rakip tanımayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, her hafta galibiyetlerine bir yenisini eklerken; bu haftayı da namağlup kapadı.

Ligdeki 10. maçından da galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, namağlup liderliğini sürdürdü. Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 11. haftasında 10 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak.