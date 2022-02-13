Enerji kısıtlamaları verilerinizi yok etmesin

Elektrik kısıtlamaları nedeniyle firmaların veri kaybına uğrama riskinin yüksek olduğunu belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, veri merkezlerinin en ideal çözüm olduğunu söyledi.

Bursa’da faaliyetlerini sürdüren veri merkezi Pen Data Center’ın (PenDC) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, firmaların enerji kısıtlamaları ile karşı karşıya kaldığı durumlarda kurum bünyesindeki sunucularda saklanan verilerin güvenlik ve maliyet açısından tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Güvenlik için de tehdit unsuru

Bilişim sektörünün önemli dinamiklerinden olan veri merkezlerinin enerji kısıtlamalarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini dile getiren Murat Ünal, “İş dünyasının yüksek enerji maliyetleri ve enerji kısıtlamaları nedeniyle yaşadıkları sorunlar, profesyonel veri saklama hizmetinin önemini daha da artırdı. Bilhassa organize sanayi bölgelerindeki firmalara yansıyan olumsuzluklar, kurum bünyesinde var olan sunucuları da etkiledi ve güvenlik açısından kritik bir tehdit unsuru haline geldi. Biz firma olarak siber saldırıların şirketleri dakikada 1,79 milyon dolar zarara uğrattığı günümüzde merkezimizde yedekli olmak üzere; UPS, jeneratörler ve mazot tankları sayesinde kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Veri merkezi için en önemli etkenlerden biri olan elektrik konusunda yaptığımız yatırımlar ve aldığımız önlemleri her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz” diye konuştu.

“Fiyat artışlarını yansıtmıyoruz”

Teknolojinin sanayici için seçenekten çok mecburiyet hâline geldiğini de belirten Murat Ünal, “Dijital organize sanayi bölgeleri, akıllı ve dijital fabrikaları konuştuğumuz bir dönemde enerji arzının güvenliği daha da önemli hale geldi. Sanayicimizin teknoloji odaklı üretim vizyonlarını karşılayabilecek tek alan, güçlü bir bilişim ekosistemidir. Bilişim dünyası ile sanayicilerin ortaklaşa çalışmaları; siber güvenliği temin ederken ihracatta da başarıyı mutlaka beraberinde getirecektir. Dijitalleşen sanayiciye destek olmak amacıyla elektrik fiyatlarındaki artışları hizmetlerimize yansıtmama kararımız da bu bakış açısıyla atılmış ve devam eden bir süreci işaret etmektedir” dedi.