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Endonezya, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyo

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret eden Endonezya Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Eric Gokasi Nababan, “Endonezya ve Türkiye arasında büyük bir ekonomik potansiyel var. İki ülke iş insanlarının birbirini daha iyi tanıması işbirliğini güçlendirecektir.” dedi.

BURSA 17.01.2021, 15:39
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Endonezya, Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek istiyo

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret eden Endonezya Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Eric Gokasi Nababan, “Endonezya ve Türkiye arasında büyük bir ekonomik potansiyel var. İki ülke iş insanlarının birbirini daha iyi tanıması işbirliğini güçlendirecektir.” dedi.

Oda Hizmet Binası’ndaki ziyarette, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan ve Yüksel Taşdemir, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ile Meclis Divan Üyesi Gülçin Güleç, Endonezya Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Eric Gokasi Nababan’ı ağırladı. Cüneyt Şener, Endonezyalı heyete ilk olarak Bursa ekonomisi hakkında bilgiler aktardı.

Bursalı 100 firma Endonezya ile ticaret yapıyor

Türkiye’nin ihracat liginde Bursa’nın ikinci sırada yer aldığını kaydeden Cüneyt Şener, Bursa ile Endonezya arasındaki ticaret hacminin daha fazla gelişebileceğini söyledi. Bursa’da Endonezya ile ticaret yapan firma sayısının 100’e yaklaştığını belirten Şener, “Bursa, otomotiv, makine, tekstil gibi sektörlerde güçlü markalara ve üretim alt yapısına sahip bir şehir. BTSO olarak firmalarımızın dış ticaretini artırmak konusunda mesafe bakmaksızın dünyanın farklı coğrafyalarında ihracat seferleri gerçekleştiriyoruz. Endonezya da bunlardan birisi. Son 2 yılda Endonezya ile karşılıklı geniş katılımlı buluşmalar gerçekleştirdik. 2018 yılında 50’ye yakın Endonezyalı iş insanımızı Endüstri Zirvesi kapsamında Bursa’da ağırladık. 2019 yılında da Bursa’dan 25 kişilik bir heyetimiz, Cakarta’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bizler Endonezya ve Türkiye arasındaki iş hacminin artması için karşılıklı işbirliğine devam etmeye hazırız” dedi.

Ticaret Müşaviri Eric Gokasi Nababan, Bursa’nın sahip olduğu sanayi alt yapısıyla Türkiye’nin büyümesine liderlik ettiğini ifade etti. Her alanda güçlü bir atmosfere sahip Bursa ile Endonezya arasında yeni ticari ilişkileri kurmak istediklerini ifade eden Nababan, “Bursalı firmalara kapımız her zaman açık. Devletler arasındaki kardeşliğimizi ticarete mutlaka yansıtmalıyız. Endonezya 280 milyon nüfuslu bir ülke. Türkiye de 81 milyonluk bir nüfusa sahip. Ortada büyük bir potansiyel var. Tek yapacağımız şey birbirimizi iyi tanımak. 2020 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 10 daraldı. Bunun sebebinin pandemi olduğunu biliyoruz. Yeni dönemde kalıcı ticaret köprüleri için işbirliğimizi güçlendirebiliriz.” şeklinde konuştu.

Ziyarette önümüzdeki günlerde iki ülke ticaret müşavirlerinin ve iş dünyası temsilcilerinin katılacağı webinar organizasyonu yapılması da planlandı.
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