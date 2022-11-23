Bursa’nın Orhaneli ilçesinde en iyi narkotik polisi ’anne’ adlı konferans düzenlendi.

Orhaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde en iyi narkotik polisi ’anne’ projesi doğrultusunda öğretmen ve öğrenciler konferansa katıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucunun insanlar üzerindeki etkileri, bağımlılık yapıcı maddelerin neler olduğu, maddelerin sokak isimleri ve jargonlar ile ihbar ve tedavi gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Narkotik dedektifleri en iyi narkotik polisinin anne olduğunu, annelerin çocuklarını iyi takip etmeleri ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili belirtiler olduğunda uzmanlardan yardım talep etmesi gerektiğini dile getirdiler.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantısını 85 anne de takip etti.