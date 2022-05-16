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Empati için sahada buluştular

Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği oluşturmak için çalışmalar gerçekleştiren Uludağ Elektrik, Engelliler Haftası çerçevesinde TÜGİAD Bursa Şubesi ile yaptığı bocce maçıyla görme engelli vatandaşların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

BURSA 16.05.2022, 16:58
Empati için sahada buluştular

Toplumun her kesiminde fırsat eşitliği oluşturmak için çalışmalar gerçekleştiren Uludağ Elektrik, Engelliler Haftası çerçevesinde TÜGİAD Bursa Şubesi ile yaptığı bocce maçıyla görme engelli vatandaşların karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.

Gerçekleştirdiği projeler ile engelli vatandaşların yanında olan Uludağ Elektrik, katıldığı etkinliklerle de motivasyon kazanmalarına destek oluyor. Şirket, Engelliler Haftası çerçevesinde Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi ile iş birliği yaparak, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nün (BUGES) sporcularının da dahil olduğu takımlar ile bocce karşılaşması yaptı. Uludağ Elektrik çalışanları, TÜGİAD Bursa Şubesi üyeleri ve BUGES oyuncularından oluşan karma takımların gerçekleştirdiği empati maçı berabere sona ererken, dostluk mesajı verildi. Göz bandı takarak, gerçekleştirilen oyuna katılan şirket çalışanları ve üyeler, kısa bir süre de olsa engellilerin yaşamdaki zorluklarını hissetti. Oyuncular karşılaşma için belirlenen açık alanda yerlerini alarak, bocce kurallarına göre oyunu gerçekleştirdiler. Gözlük yardımıyla gözlerin tamamen kapatılarak, demir bilyelerle oynanan bocce oyununda, oyuncular sesin yönüne göre hedef topa yakın olarak top atışlarını gerçekleştirmeye çalıştılar. Maçın ardından katılımcılar, engellilerin yaşamlarında kolaylık sağlanabilecek noktalar ve ihtiyaç duydukları konular hakkında BUGES yetkililerinden bilgi de aldılar.

“Projelerimiz ile farkındalık oluşmasına ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasına vesile olmak istiyoruz”

Engelliler Haftası çerçevesinde görüşlerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, ‘Şirket olarak toplumun her kesimine dokunan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Engelliler Haftası çerçevesinde, engelli vatandaşlarımızın nasıl hissettiklerini ve ne zorluklar yaşadığını hissetmemizi sağlayan, TÜGİAD ile katılım sağladığımız bu etkinlikte de arkadaşlarımız farklı bir deneyim yaşadılar. Her kesimi gözeten projeler yürütmeyi hedefleyen bir şirket olarak, 2018 yılında İşaret Dili Görüşme Hattı Projemizi devreye almıştık. Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine geetirebilmelerinin ve çift yönlü iletişim kurabilmelerinin önemi büyük. Hattımız ile bu zamana kadar pek çok işitme ve konuşma engelli vatandaşımıza ulaşarak sorularına yanıt verip, taleplerini yaptık. Uzunca bir süredir aktif olan Online İşlem Merkezimiz ve e-Devlet üzerinden ortopedik açıdan bedensel engele sahip olan müşterilerimiz için hizmeti bir nevi ayaklarına götürüyoruz. Görme engelli müşterilerimiz, Çağrı Merkezimiz üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Şirketimizin ayrıca hem çalışanları hem engelli bireylerden oluşan Engelsiz Müzik Korosu da bulunuyor. Engelliler Haftası’nda bu tarz projelerimiz ile farkındalık oluşmasına ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasına vesile olmak istiyoruz. Toplumsal hizmet eşitliği noktasında bilinç oluşturmak amacıyla yaptığımız projelerin başarılı olması da bizi mutlu ediyor’ dedi.

“Hayatın her alanında fırsat eşitliği sağlanmalıdır”

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker ise, Engelliler Haftası sebebiyle yaptığı açıklamasında, TÜGİAD Bursa Şubesi’nin toplum yararına fayda sağlayacak projeler üretip birçok kurum ile iş birliği içerisinde ortak projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizerek şöyle konuştu; “Engelli bireyler için gerçekleştirilen her projenin aslında toplum için yapıldığı unutulmamalıdır. Toplumsal farkındalığı artırıp, düşüncelerimizi değiştirdiğimiz an engelleri ortadan kaldırabiliriz. Toplumun her ferdi gibi engelli bireylerinde temel hak ve özgürlüklerinden yararlanmasının temini, sosyal hayata, iş hayatına daha fazla dahil edilmeleri en büyük sorumluluğumuzdur. Engelli bireylerin istihdamı ve iş hayatına dahil olmaları için özellikle özel sektör temsilcilerine büyük görev düşüyor. Engelli bireylerin başarısını spordan, sanata, iş dünyasından, eğitim hayatına kadar her alanda görmek mümkün. Bu bilinç ve sorumlulukla asıl engellerin düşünceler olduğunu unutmamak gerekiyor. Hayatın her aşamasında engelli bireyler için fırsat eşitliğinin sağlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Özel sektör temsilcilerinin gerçekleştirdiği projeler önem taşıyor”

BUGES yetkilileri ise engellilerin sosyal ve iş yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara karşı farkındalık oluşturmak adına özel sektör temsilcilerinin gerçekleştirdiği projelerin önem taşıdığını belirttiler. STK olarak amaçlarının ise engelli bireylerin de aslında engelleri aşarak her spor dalında başarılı olabileceklerini göstermek olduğunu söylediler.

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