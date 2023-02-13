Emekli öğretmen ve eski komutandan acı haber

Gaziantep’te enkaz altında kalan Mustafakemalpaşalı emekli öğretmen Öznur Ersil Kaplan, eşi ve çocukları ile daha önce Söğütalan’da Jandarma Komutanlığı yapan Halit Duman ve ailesi Hatay’da hayatını kaybetti.

Gaziantep’e bağlı Nizip’te yaşayan Mustafakemalpaşalı emekli öğretmen Öznur Ersil Kaplan,

ailesiyle birlikte depremde hayatını kaybetti. Nizip’te çöken Furkan Apartmanı’nın enkazında kalan Öznur Kaplan, eşi Ayhan Kaplan ve kızları Sude ve Müge’nin cansız bedenlerine büyük felaketin 3’üncü gününde ulaşıldı. Depremde yaşamını yitiren emekli öğretmenin, Mustafakemalpaşa Lisesi’nin 1988 yılı mezunlarından olduğu öğrenildi.

1990’lı yıllarda Sögütalan’da Jandarma Komutanlığı yapan ve merkezde de görev alan Halit Duman’da depreme Antakya’da yakalandı.

Son görev yeri olarak Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bulunan ve TSK’dan emekli olduktan sonra Hatay’a taşınan Halit Duman, eşi Zühre Ataman Duman, kızı Senem Berfin, oğlu Muhammet Ali ve kayınvalidesi Rukiye Ataman, Antakya’nın Emek Mahallesi’ndeki Hacınazır Apartmanı’nın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.