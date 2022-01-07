Elektrikteki fiyat artışı müşterilere yansımayacak

Firmaların verilerini daha iyi şartlarda korumak için Bursa ve başka kentlerde yatırımlarını sürdüren PenDC, elektrik fiyatlarındaki son artışı müşterilerine yansıtmama kararı aldı.

Salgınla birlikte iş dünyasının dijitalleşme süreci hızlanırken, teknolojik çözümlere yönelik faaliyetler de artış gösterdi. Bursa’da firmaların veri merkezi ihtiyacını karşılayan Pen Data Center’ın (PenDC) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, elektrik fiyatlarının 2021’e göre yüzde 141 oranında artmasına karşın, bu maliyeti müşterilerine yansıtmama kararı aldıklarını açıkladı.

Veri merkezlerinin en büyük maliyet unsurunun elektrik olduğunu belirten PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, 2021’e göre yapılan yüzde 141’lik artışı müşterilerine yansıtmadan hizmetlerini sunmaya devam edeceklerini belirterek “Kesintisiniz hizmet deneyiminin yanı sıra coğrafi yedeklilik sistemiyle de iş sürekliliğine katkı sunduğumuz firmamızda, en yüksek maliyet kalemi olan elektrik bedellerinde kaydedilen artışı müşterilerimize uygulamayacağız. Çatımızda bin 400 metrekarelik alana kurulu olan güneş panellerimiz de iklim kriziyle mücadelede ve maliyetlerimizin düşürülmesinde bize destek olacak. Buna bağlı olarak çevre dostu, yeni nesil teknolojilerin ve uygun fiyatlı hizmetlerin de merkezi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyor ve verilerin en güvenilir şekliyle korunmasını hedefliyoruz” dedi.

Dijitalleşmenin ekonomi, sanayi ve eğitim gibi hayatın her yerinde bulunduğunu da söyleyen Murat Ünal, “İş dünyası günümüzde veriyi işleyerek, üretim ve kalkınma sürecinde teknolojiyi kullanmak istiyor. Bu sürecin gerisinde kalmamak için ortak aklın bilinciyle hareket eden sanayicilerimize dijitalleşme yolculuğunda destek olmak istiyoruz. Bu hedefle sanayi üreticisine de yapılan elektrik zamlarının üretime engel teşkil etmemesi için uygun fiyatlı tarifemizi geliştirdik. Bu uygulamanın dijital kalkınma sürecini Bursa’da hızlandıracağına inanıyor ve yerli bir veri merkezi olarak ülkemize fayda sağlamayı önceliklerimizin başında tutuyoruz” diye konuştu.