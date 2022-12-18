Elektrik direği havi fişek gibi patladı

Bursa’da elektrik direğinin patlama anları, havai fişek görüntülerini aratmadı.

Bursa’da bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, şaşkınlıkla izlendi. Elektrik direğinin art arda patlaması, geceyi aydınlatırken, uzaklardan görenler ise havai fişek sandı. Korku dolu gözlerle olan biteni izleyen vatandaşlar ekiplere haber verirken, kısa süre sonra mahallenin elektriği de kesildi.