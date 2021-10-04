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Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

BURSA 04.10.2021, 14:12
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay Akhisar Mahallesi Buluş Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Osman Baltacı’nın (50) imdadına arkadaşları yetişti. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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