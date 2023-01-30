Ekili arazilere zarar veren koyunlara zabıta müdahale etti

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekili tarlalara ve çevreye zarar verdiği için yoğun şikayetlere neden olan Panayır Mahallesi’ndeki küçükbaş hayvanları topladı. Bir vatandaşa ait arazi üzerine izinsiz bırakılan keçi ile koyunlar, yakalanarak Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Zabıta ekiplerinin kucağında taşıdıkları koyunlar zarar görmemesi için her türlü tedbir alındı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşa ait boş alana kaçak olarak yapılan derme çatma ağılların yıkılması ve başıboş küçükbaş hayvanların yakalanması için çalışma gerçekleştirdi. Sahipleri tarafından araziye salınan ve çevreye zarar vermesinden dolayı valilik ile belediyelere çok sayıda şikayetin geldiği keçi ve koyunları toplamak için harekete geçen ekipler, başıboş dolaşan koyunların peşine düştü. Küçükbaş hayvanları yakalamak kolay olmazken, keçi ve koyunlar kaçtı, belediye ekipleri kovaladı.

Çocuk gibi taşıdılar

Zabıta ekiplerinin küçükbaş hayvanları yakalamaları esnasında sıcak görüntüler ortaya çıktı. Hayvanlara zarar vermemek adına oldukça dikkatli hareket eden ekipler, yakaladıkları keçi ve koyunları adeta bir çocukmuş gibi kucaklayarak taşıdı. Uzun bir uğraş sonunda yakalanan hayvanlar, kamyonlara yüklenerek Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.

Belediye ekipleri, görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet vermesinin yanı sıra insan sağlığını da tehdit eden ağılları iş makinesi ile yıktı. Hayvan sahiplerine ise cezai işlem uygulandı. Zabıta yetkilileri, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu’na göre cadde ve sokaklarda her türlü küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve satışının yapılmasının yasak olduğunu söyleyerek, uyarıda bulundu.