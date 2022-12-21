Yedi Vadi Okulları, ’Eğitimde 100. Yıl Buluşması’na ev sahipliği yaptı.

Bursa’daki eğitim ve öğretime vizyon kazandırmak hedefiyle yola çıktıklarını belirten Yedi Vadi Okulları Kampüs Müdürü Murat Gören, “Biz öyle bir görev üstlendik ki, bu görev Türkiye’ye, toplumumuza ve yarınlarımıza karşı duyduğumuz sorumluluk hissiyle ve görev bilinciyle özgür düşünen, özgün üreten, soru soran, sorgulayan, hayal kuran, sürekli gelişime inanan nesiller yetiştirmektir. Velakin bu neslin kanatlanıp uçmaya, kendi küllerinden kendilerini yeniden bulmaya, belki de imkanlar tükenince imkân olmaya ayarlı olması gerekir. Belki de bu nesil, muasır medeniyetler seviyesine doğru devri daim olan bir saat gibi ayarlı olmalıdır. Dününe, anına, yarınına, varlığına, toplumuna, insanına ve insanlığa tüm benliğiyle duyarlı olmalıdır. Kökleri toprağında ve coğrafyasında sapasağlam, dalları, yaprakları ve meyveleri insanlık göğünün semasında şanı, zihninin dimağında adı, benliğinin damağında tadı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, bilimsel bilgi ve tecrübesini aktaran içerikli ve eğlenceli sunumunu gerçekleştirdi. Katılımcıları eğlendiren, eğlendirirken de düşündüren sunumu katılımcılar tarafından büyük beğeni kazandı.

Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Turan moderatörlüğünde gerçekleşen FSM Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş’ın sempozyum programında da ’Eğitimde sorunlar, arayışlar ve geleceğe umutlar’ ele alındı. Sempozyumda genel olarak eğitimin dönüşümü, okul liderliği, eğitimde insan kaynakları, verimlilik, sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri konuşuldu. Okul müdürlerinin, eğitim sendikalarının, öğretmenlerin ve ebeveynlerin katılım gösterdiği programın ilgiyle karşılandığı müşahede edildi.

Yedi Vadi okulları yönetimi, özellikle kendilerinin ülkenin eğitim kalitesinin artmasına, zihinlerin gelişiminin öncelenmesine, toplumsal ilerlemenin arttırılması noktasında taraf olduklarını, eğitimin bu denli ticarileşmesine, özel okul işletmeciliğinin motivasyon kaynağının yalnızca para kazanmaya endeksli hale gelmesine de karşı olduklarını belirtti. Yola çıktıkları ilk günden itibaren kendilerinin eğitimin tüccarları değil, zihinlerin mimarları olduklarını vurguladı. Kendilerinin “Geleceğe, gelecek hazırlıyoruz” mottosuyla yola çıktıkları Yedi Vadi yolculuğunda da hedeflerinin “Bir Eğitim Efsanesi” oluşturmak olduğunu vurgulandı. Aynı zamanda okul program ve vizyonumuzun özellikle katılımcı hocalarımız tarafından desteklenip onaylandığını müşahede etmekten de gurur duyduklarını belirtti.

’Eğitimde 100. Yıl Buluşması’ programı konuşmacılara kampüs müdürünün plaket takdim etmesiyle son buldu.