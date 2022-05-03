banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Bodrum’da sahiller boş kaldı
Bodrum’da sahiller boş kaldı

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube üyeleri bayramlaştı

Eğitim Bir-Sen (EBS) Bursa 1 Nolu Şube, Ramazan Bayramı’nda üyelerle bayramlaştı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda konuşan Başkan Ramazan Acar, “Enflasyonla mücadelede topyekûn kararlı bir duruş ortaya konulmalı. Eşel mobil sistemi gibi ek tedbirler alınarak alım gücünün korunması gerekiyor” dedi.

BURSA 03.05.2022, 12:18
Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube üyeleri bayramlaştı

Eğitim Bir-Sen (EBS) Bursa 1 Nolu Şube, Ramazan Bayramı’nda üyelerle bayramlaştı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda konuşan Başkan Ramazan Acar, “Enflasyonla mücadelede topyekûn kararlı bir duruş ortaya konulmalı. Eşel mobil sistemi gibi ek tedbirler alınarak alım gücünün korunması gerekiyor” dedi.

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanlığı, sendika binasında geleneksel bayramlaşmasını gerçekleştirdi. Şube yönetiminin ve üyelerin katıldığı bayramlaşma programında, sendikal faaliyetler ve eğitim gündemi değerlendirildi. Programda konuşan Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Alem-i İslam’ın; kardeşlik bağlarınıkuvvetlendirdiği, birlik-beraberlik içerisinde mutluluğu paylaşarak çoğaldığı bir bayram geçirmeyi dilediklerini ifade etti. Acar, “Sıkıntılı bir süreçten geçen milletimize, dayanılmaz acılarla sınanan gönül coğrafyamıza, türlü acılar ve sefalet içinde kendini tüketen insanlığa adalet, barış ve esenlik getirmesi temennisi ve duasıyla üyelerimizin, eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin, milletimizin ve İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Piyasa istikrarı sağlanmalı, ücretler artırılmalıdır”

Dünyayı etkisi altına alan ekonomik dalgalanmanın, Türkiye’yi de derinden etkilediğini ifade eden Başkan Acar, “Enflasyonist ortamda ya eşel mobil devreye girmeli ya da bir an önce enflasyonun düşmesi sağlanmalıdır. Dünyada yaşanan enerji krizi sadece ülkemizi değil, bütün toplumları derinden etkilemektedir. Gıda fiyatları, hayat pahalılığı normal seyrini aşmış, emekçinin, sabit gelirlinin telaşını artırmıştır. Sendika olarak en baştan beri savunduğumuz bir şey var; sabit gelirli çalışan için en iyi zam, sıfır ya da çok düşük enflasyon ile piyasa istikrarıdır; ya istikrar sağlanmalı ya da ücretler artırılmalıdır. Bu bağlamda önceliğimiz, enflasyonun durdurulması, enflasyonla mücadelede topyekûn kararlı bir duruş ortaya konulması, eşel mobil sistemi gibi ek tedbirler alınarak alım gücünün korunması, başta kamu görevlileri ve sabit gelirliler olmak üzere çalışanların enflasyona ezdirilmemesidir” ifadelerini kullandı.

“Ek göstergeler hayata geçtiğinde maaşlar artacak”

Meslek Kanunuyla öğretmenler için hayata geçen ek gösterge konusunda diğer alanlarda için de 10 Mayıs’ta 3600 ek gösterge toplantısının 3. oturumunun gerçekleştirileceğini hatırlatan Başkan Acar, “Sendikamızın gayretleri sayesinde 3600 ek gösterge çözüm süreci resmiyete kavuştu. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için Memur-Sen olarak katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak emekli olan da emekli maaşları artacak. Bu da bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Acar’ın konuşmalarının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
12°
parçalı bulutlu