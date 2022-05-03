Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube üyeleri bayramlaştı

Eğitim Bir-Sen (EBS) Bursa 1 Nolu Şube, Ramazan Bayramı’nda üyelerle bayramlaştı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda konuşan Başkan Ramazan Acar, “Enflasyonla mücadelede topyekûn kararlı bir duruş ortaya konulmalı. Eşel mobil sistemi gibi ek tedbirler alınarak alım gücünün korunması gerekiyor” dedi.

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanlığı, sendika binasında geleneksel bayramlaşmasını gerçekleştirdi. Şube yönetiminin ve üyelerin katıldığı bayramlaşma programında, sendikal faaliyetler ve eğitim gündemi değerlendirildi. Programda konuşan Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Alem-i İslam’ın; kardeşlik bağlarınıkuvvetlendirdiği, birlik-beraberlik içerisinde mutluluğu paylaşarak çoğaldığı bir bayram geçirmeyi dilediklerini ifade etti. Acar, “Sıkıntılı bir süreçten geçen milletimize, dayanılmaz acılarla sınanan gönül coğrafyamıza, türlü acılar ve sefalet içinde kendini tüketen insanlığa adalet, barış ve esenlik getirmesi temennisi ve duasıyla üyelerimizin, eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin, milletimizin ve İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Piyasa istikrarı sağlanmalı, ücretler artırılmalıdır”

Dünyayı etkisi altına alan ekonomik dalgalanmanın, Türkiye’yi de derinden etkilediğini ifade eden Başkan Acar, “Enflasyonist ortamda ya eşel mobil devreye girmeli ya da bir an önce enflasyonun düşmesi sağlanmalıdır. Dünyada yaşanan enerji krizi sadece ülkemizi değil, bütün toplumları derinden etkilemektedir. Gıda fiyatları, hayat pahalılığı normal seyrini aşmış, emekçinin, sabit gelirlinin telaşını artırmıştır. Sendika olarak en baştan beri savunduğumuz bir şey var; sabit gelirli çalışan için en iyi zam, sıfır ya da çok düşük enflasyon ile piyasa istikrarıdır; ya istikrar sağlanmalı ya da ücretler artırılmalıdır. Bu bağlamda önceliğimiz, enflasyonun durdurulması, enflasyonla mücadelede topyekûn kararlı bir duruş ortaya konulması, eşel mobil sistemi gibi ek tedbirler alınarak alım gücünün korunması, başta kamu görevlileri ve sabit gelirliler olmak üzere çalışanların enflasyona ezdirilmemesidir” ifadelerini kullandı.

“Ek göstergeler hayata geçtiğinde maaşlar artacak”

Meslek Kanunuyla öğretmenler için hayata geçen ek gösterge konusunda diğer alanlarda için de 10 Mayıs’ta 3600 ek gösterge toplantısının 3. oturumunun gerçekleştirileceğini hatırlatan Başkan Acar, “Sendikamızın gayretleri sayesinde 3600 ek gösterge çözüm süreci resmiyete kavuştu. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için Memur-Sen olarak katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak emekli olan da emekli maaşları artacak. Bu da bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Acar’ın konuşmalarının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu.