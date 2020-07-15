Egea’da ödemeler 6 ay sonra başlıyor
TÜRKİYE’NİN TERCİHİ FİAT, TÜKETİCİNİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRÜYOR. GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİYLE 2020 YILININ İLK 6 AYINDA PAZAR LİDERİ OLAN MARKA, KAMU BANKALARIYLA OLAN İŞ BİRLİĞİYLE TEMMUZ AYINDA İDDİALI BİR SATIŞ KAMPANYASINI HAYATA GEÇİRİYOR.
Türkiye’nin tercihi Fiat, tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Geniş ürün yelpazesiyle 2020 yılının ilk 6 ayında pazar lideri olan marka, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle temmuz ayında iddialı bir satış kampanyasını hayata geçiriyor.
Türkiye’nin tercihi Fiat, tüketiciye en uygun faiz seçeneklerini ve ertelemeli ödeme kolaylığını sunuyor. Temmuz ayında geçerli olacak kampanya kapsamındasatışa sunulduğu andan itibaren ülkemiz otomotiv sanayisine ve Fiat markasına önemli başarılar getirenTürkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea Ailesi ile Doblo Panaroma ve Fiorino Panaroma modellerinde, 50 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,64 faiz avantajı sunuluyor.
Kamu bankalarınca uygulanan “Yerli üretime özel taşıt kredisi paketi” aracılığıyla gerçekleşen kampanyada, ödemeler 6 ay boyunca ertelenebiliyor. Fiat ayrıca, Egea Sedan modellerine özel sunduğu ’otomatik vites hediye’ kampanyasınıda temmuz ayı boyunca sürdürüyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:44
|Güneş
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|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
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