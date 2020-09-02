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Efeler ilk maçta 3 puanı aldı

AXA KUPA VOLEY B GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ, İLK MAÇINDA AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ TAKIMINI 25-21, 25-23 VE 25-22 SETLERLE 3-0 MAĞLUP ETTİ.

BURSA 02.09.2020, 09:27
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Efeler ilk maçta 3 puanı aldı

AXA Kupa Voley B Grubu’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ilk maçında Afyon Belediye Yüntaş takımını 25-21, 25-23 ve 25-22 setlerle 3-0 mağlup etti.

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına Kupa Voley’de çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, B Grubu ilk maçında Afyon Belediyesi Yüntaş takımıyla karşılaştı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yunus Emre Gelen ve yönetim kurulu üyesi Dergah Alkan tribünden takip etti.

Maçın ilk setine Bursa Büyükşehir Belediyespor üst üste bulduğu sayılarla başladı. Yaptığı servis hatalarıyla rakibinin sete ortak olmasını sağlayan yeşil-beyazlılar 7-8 geri düşse de hücumda etkinliğini arttırdı ve teknik molaya 12-11 önde girdi. Teknik molanın ardından köşeden bulduğu hücumlarla rakibini zorlayan yeşil-beyazlılar seti 25-21 önde geçti.

İlk sette olduğu gibi ikinci sete de iyi başlayan taraf Bursa ekibi oldu. Muhammed Kaya’nın etkili paslarını Baroti, Gazmend ve Melo ile iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar 20-14 ile farkı 6 sayıya çıkardı. Mola dönüşü Bursa ekibinin servis ve hücum hatalarının yanı sıra köşe hücumlarla sayılar bulan Afyon Belediye Yüntaş skoru 24-23’e getirdi. Heyecanın arttığı setin son bölümünde Arpat Baroti, rakibin manşet hatasını köşeden iyi değerlendirerek 25-23 ile yeşil-beyazlıları setlerde 2-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın son setine de istekli başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor bu seti de 25-22 geçerek 2020 -2021 sezonunda oynadığı ilk resmi maçını galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçların ardından grupta liderliğe yükseldi. Bursa temsilcisi AXA Sigorta Kupa Voley ikinci maçında 2 Eylül Çarşamba günü Arkas takımıyla karşılaşacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

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