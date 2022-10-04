EBS Bursa 1’Nolu Şube delege seçimleri tamamlandı

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube 7. Olağan Genel Kurulu delege seçimleri, 17 ilçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere toplam 18 temsilcilikte gerçekleşti. EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ve Başkan Adayı Arif Arı’nın, iki liste halinde yarıştığı delege seçiminde; 150 delegenin 96’sı Başkan Acar’ın listesinden seçildi.

Eğitim çalışanları şube başkanlık seçimlerinde iradelerini temsil edecek delegeleri seçti. Toplam 262 delege adayının yarıştığı seçimlerde katılım oranının yüksek olduğu gözlemlendi.Birçok ilçede ikili listelerin yarıştığı seçimde bazı sandıklarda bağımsız delege adayları da yarışa katıldı. Seçimlerin yapıldığı merkezlerin bahçelerine, başkan adayları tanıtım stantları kurarak, seçime katılım gösteren eğitim çalışanlarına gün boyunca çeşitli ikramlar gerçekleştirdi. Seçimler şölen havası içinde geçti.

Seçimle belirlenen 150 delege sayısına ilave olarak, mevcut şube yönetimi ve denetleme kurulu üyesi 12 doğal delege de eklenmek suretiyle toplamda 162 delege Şube Genel Kurulunda oy kullanarak nihai kararı vererek şube yönetim kurullarını seçecek.

Başkan Acar: “150 delegenin 96’sı listemizden seçildi”

EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ve başkan adayı Arif Arı’nın, iki liste halinde yarıştığı delege seçimlerinin ardından Başkan Acar açıklamalarda bulundu. Acar yaptığı açıklamada şube adına seçilen 150 delegenin 96’sının listelerinden seçildiğini belirterek şöyle konuştu, “Öncelikle bize olan güvenleri ve iltifatları nedeniyle listemize destek verenlere gönülden teşekkür eder, güvenlerini boşa çıkarmamak için çok daha gayretli bir çalışmanın içerisinde olacağımızı ifade ederiz. Sendikamızın geleceği konusunda hassasiyetlerinin ifadesi olarak farklı arayış içerisindeki üyelerimize de bu samimi katkıları için ayrıca teşekkür ederiz. Onların da varsa endişelerinin giderilmesi hususunda çalışmalarımızı azimle sürdüreceğiz." dedi.

Acar açıklamasını şu şekilde tamamladı; "Listelerden seçilen veya seçilemeyen tüm delegelerimizi, delege adaylarımızı tebrik ediyor, katılım, katkı ve destekleri için üyelerimize, sandık kurullarımıza ve teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz. Seçimlerimiz bize yakışır bir şekilde tamamlandı çok şükür.

Seçimlerimiz hayırlara vesile olsun inşallah.Delegenin desteğiyle, samimiyet, güven ve tecrübe ile yeni dönemde de güzel işler yapmaya devam edeceğiz”