“E-ticaret Odaklı Genç Girişimci Akademisi” ilk mezunlarını verdi

Gürsu Belediyesi’nin Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) işbirliğinde gerçekleştirilen “E-Ticaret Odaklı Genç Girişimci Akademisi”nin ilk mezunları, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen “E-Ticaret Odaklı Genç Girişimci Akademisi”nde eğitim alan gençler; tasarım, yazılım, inovasyon, e-ticaret, girişimcilik, strateji, liderlik, online satış, marka yönetimi, iletişim ve müşteri odaklı düşünme becerileri konularında kendilerini geliştirme olanağı buldu.

Gençler, Akademi programında aldıkları eğitimlerle, esnafların dijital dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda proje üretmenin yanında, uygulama merkezi olan DİJİMER (Dijital Yetkinlik Merkezi) bünyesinde de öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.

En iyi e-ticaret uygulamaları ödüllendirildi

BESOB Oditoryum Salonu’nda düzenlenen törende dereceye giren genç girişimciler ödüllerini aldı. Törene katılan gençlere de sürpriz hediyeler sunuldu. Program çerçevesinde ayrıca, “İşimi Dijitale Taşıyorum” konulu panel düzenlendi. Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Uludağ Üniversitesi Rektörü Saim Kılavuz,Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gülten Doğrul’un katılımıyla gerçekleştirilen törende gençler ödüllerini protokolün elinden aldı.

İlk üçe giren takımların sunumlarını yaptığı programda; “Girişimcilik Life Takımı” mobilyacı esnaf için sundukları e-ticaret uygulaması için üçüncülük; “Kanzen Takımı” kuyumcu esnaf için sundukları e-ticaret uygulaması için ikincilik, “FirmUp Takımı” market esnaf için sundukları e-ticaret uygulaması için birincilik ödülünü kazandı. Akademi çerçevesinde 40 genç esnaflarla buluşturularak e-ticaret uygulamaları konusunda çalışma yapmaları sağlandı.

Başkan Işık: “Genç dinamizmi ile esnaf tecrübesini buluşturuyoruz”

“Gençlerimizin sahip oldukları dinamizmi, esnaflarımızın iş tecrübeleriyle birleştirerek, ticaretin dijital dünyayla buluşmasını sağlıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Günümüz dünya koşullarında, teknolojinin gelişmesiyle ulaşılan e-ticaret platformunda var olmak olmazsa olmaz bir durum haline geldi. Bu bağlamda biz de, hem gençlerimizin girişimcilik ruhunu geliştirecek, hem çağın koşullarına uygun gelişimlerini, hem de esnaflarımızın dönüşen dünya ekonomisine uyumunu sağlayacak bu projemizi hayata geçirerek, ekonomimizin canlılığının sürdürülmesine katkımız olsun istedik. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve şahıslara teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Gençlerimizi gelecek dönem Akademilerimiz’in imkanlarından faydalanmaları için bekliyoruz. Onlar için esnaflarımızdan da destek sözü aldık” dedi.

Bilgit: “Bu sinerji bizleri gelecek adına umutlandırıyor”

Bu proje aracılığıyla gençlerin enerjisinin, esnafın bilgi ve tecrübesiyle harmanlandığına dikkat çeken BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “BESOB’un yeni dönemdeki önceliklerinden bir tanesi de dijitalleşme. Bu noktada Gürsu Belediyesi ile güzel bir iş birliği yaptık. Dijital dönüşüm noktasında esnaflarımıza yönelik başlatılan ve ödüllerini verdiğimiz projemizde; gençlerin enerjisiyle esnafın bilgi birikimi harmanlandı. Bugün de bu işbirliğinin çıktılarını aldığımız için gururluyuz ve mutluyuz. Bir ay gibi bir sürede oldukça önemli işler başardı genç kardeşlerimiz. Hatta ve hatta gençlerin esnaflarımıza yaptığı ziyaretlerde somut adımların da atıldığını biliyoruz. Bu enerji ve sinerji bizleri gelecek adına umutlandırıyor ve ne kadar doğru bir projede paydaş olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Bu manada projede emeği geçen herkesi kutluyor ve ödül alan genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. BESOB’un kapıları her zaman genç kardeşlerimize açık” diye konuştu.

Akademi eğitimleri sürecek

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, KariyerNet, Comio ve Lolons Firmaları’nın iş birliğinde hayata geçirilen “E-Ticaret Odaklı Genç Girişimci Akademisi”nin ikincisi için başvurular başladı.

İkincisi gerçekleştirilecek Akademi programında; “GencGirisimciyiz” instagram sayfası üzerinden "İş Dünyası Sohbetleri" serisi ile iş yaşamına dair sahadaki örnek uygulamalar, başarı hikayeleri ve ufuk açıcı fırsatlar paylaşılacak ve girişimcilik eğitim ve motivasyon kampları yapılacak. Her akademi döneminde "Girişimcilik Ruhu" aşılayacak yarışmalarla başarılı olan ekipler ödüllendirilecek.

Eğitim, ekip ruhu, network, deneyim, tecrübe aktarımları, motivasyon kampları, firma ziyaretleri ve yarışmalar hepsinin bir arada sunulacağı Akademi, problem çözmeyi seven, aklında üretici fikirleri olan, motivasyonu yüksek 18-35 yaş arası gençlerin yeteneklerini ortaya koyma imkanı sunacak. Akademi süreçleri, yeni dönem duyuru ve etkinlikler gençgirisimciyiz.com ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilmekte.