Dünyanın en başarılı bilim insanları listesinde 13 BUÜ’lü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi’nden bilim adamlarının öncülük ettiği, Hollanda’dan da bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından atıf sayısı, h indeksi, hm indeksi, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak yapılan başarı sıralamasında dünyada yüzde 2’lik dilime giren “World Top % 2 Scientists List” araştırmacılar belirlendi. Türkiye’den Bin 150 bilim insanının bulunduğu listeye Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan 13 akademisyen de girmeye hak kazandı.

Sadece 2020 yılı çalışmalarının incelendiği 190 bin 63 bilim insanının yer aldığı “World Top % 2 Scientists List” sıralamasına Türkiye’den Bin 150 bilim insanı listeye girdi. BUÜ’den 13 öğretim üyesi de listede kendine yer buldu. 2019 yılında sıralamaya sadece 8 öğretim üyesi sokabilen Üniversite, 2020’de yüzde 61 artışla 13 öğretim üyesi ile yer alma başarısı gösterdi.

Araştırmanın, bilim insanlarının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada toplam 186 bin 177 bilim insanı içerisinde Türkiye’den 828, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden ise 9 öğretim üyesi listede yer aldı. 2019’da 6 öğretim üyesi ile temsil edilen BUÜ’nün 2020’de yüzde 50 artışla 9 öğretim üyesi sıralamada yer buldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bilim insanları listesinde yer alan tüm akademisyenleri tebrik etti. Listede yer alan Türk bilim adamı ve BUÜ’lü akademisyen sayısının artış göstermesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Geçen yıla göre bu sene Üniversitemiz ve Ülkemizin gösterdiği ilerlemeden son derece mutluyuz. Listeye giren tüm hocalarımızı tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyoruz. Hocalarımızın genç akademisyenlerimize de rol model olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.