‘Dünyanın Arkadaşları’ Kültür Akademisi’nde

Bursa Kültür Akademisi, Uluslararası Friends of Earth (Dünyanın Arkadaşları) AB Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Romanya, Portekiz, Letonya ve Macaristan’dan gelen konukları ağırladı.

Uluslararası Friends of Earth AB Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde düzenlenen Türk Kültürü ve Halk Danslarının En İyi Örnekleri temalı çalışma, Kültür Akademisi’nde gerçekleştirildi.

Projenin Bursa ayağını yürüten I. Murat Ortaokulu idareci ve öğretmenleri ile Romanya, Portekiz, Letonya ve Macaristan’dan gelen yabancı konuklara, zenginliği ve evrenselliği ile uygulamalı Türk kültürü tanıtıldı. Programda; binlerce yıllık tarihi yansıtan hikâyeler ve anlamları anlatıldı, halkoyunlarından zeybek ve Bursa yöresine ait oyunlar sergilendi.

Gelin Kınası gibi özel gelenekler, gelin kaynana ilişkisi, yakın arkadaşlar ile süregelen geleneksel ritüeller ve dua ile oyunlar, yabancı konuklara yaşatıldı.