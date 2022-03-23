Dünya şiir günü Nilüfer’de kutlandı

Dünya Şiir Günü Onur Ödülü bu yıl şair, yazar ve eğitmen Ahmet Özer’e verildi.

İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü, Bursa’da Nilüfer Belediyesi ve Bursa Yazın ve Sanat Derneği’nin (BUYAZ) etkinliği ile kutlandı. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, Bursa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı Bülent Elitok ile çok sayıda şair ve şiir tutkununu bir araya getiren etkinlikte, Dünya Şiir Günü bildirisi, şair, yazar ve eğitmen Süreyya Akçay tarafından okundu.

Bu yıl Şair Türkan İldeniz’in kaleme aldığı “Şiir sen benim her şeyimsin” başlıklı bildiride; “Şiirler ses resmidir, sesle çizilir. Hayatın özünde karılmıştır mayası. Renkleri asla solmaz. Yansıtır çağının gölgesini, güneşini. Yansıtır devranın ölçeğini. Ülkenin gerçeğini” ifadelerine yer verildi.

Her yıl farklı bir şaire verilen Dünya Şiir Günü Onur Ödülü ise, bu yıl şair, yazar ve eğitmen Ahmet Özer’e verildi. Özer, ödül töreni öncesi düzenlenen söyleşide BUYAZ Başkanı Bülent Elitok ile yazar ve şair Hilmi Haşal’ın sorularını yanıtladı. Özer, kendi hayat hikayesi ve Türkiye edebiyatı içinde yıllar süren şiir yolcuğuna ilişkin açıklamalar yaptı. Günümüz Türk şiirini ve gençlerin şiirle arasındaki ilişkiyi de değerlendiren Özer, şiir yazmanın öğrenilebilecek bir şey olmadığını, estetik ve sanat alanında bol bol kitap okunması gerektiğini ifade ederek “Şiiri birisi size öğretemez, altyapısında toplumsal tarihi, halk edebiyatı ve divan edebiyatı ile batı kültürünün şiire ve estetiğe katkılarını bir elekten geçirmek gerekir” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Özer’i kutlayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, özellikle son yirmi yılda yaşanan gelişmeler nedeniyle gençlerin içinde bulunduğu umutsuzluğu, kültür-sanat etkinlikleri ve Özer gibi sanatçıların eserleri ve dünyaya bakış açılarını özümseyerek aşacağına inandığını söyledi.