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Dünya Öykü Günü Nilüfer’de kutlandı

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde düzenlenen etkinlikte Dünya Öykü Günü kutlandı. 2022 yılı Dünya Öykü Günü bildirisinin de okunduğu etkinlikte, BUYAZ Öykü Onur Ödülü de yazar Şükrü Bilgiç’e verildi.

BURSA 16.02.2022, 11:28
Dünya Öykü Günü Nilüfer’de kutlandı

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde düzenlenen etkinlikte Dünya Öykü Günü kutlandı. 2022 yılı Dünya Öykü Günü bildirisinin de okunduğu etkinlikte, BUYAZ Öykü Onur Ödülü de yazar Şükrü Bilgiç’e verildi.

Yayıncı Şükrü Karabulut’un 2003 yılında 69. Uluslararası PEN Dünya Kongresi’ne sunduğu önerisiyle kabul edilen Dünya Öykü Günü, Bursa’da Nilüfer Belediyesi ve Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) iş birliği ile düzenlenen etkinlikte kutlandı. 2021 yılı Dünya Öykü Günü Onur Ödülü’nün yazar Şükrü Bilgiç’e verildiği etkinlik, Özgür Akbaba ve Elvan Özsel’in müzik dinletisi ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Bursa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı Bülent Elitok, “Her geçen gün okumadan uzaklaşan bir kültürün egemen olduğunu deneyimlerken, öykü kısa ama etkili yapısı ve modern önermeleri ile bir adım daha öne çıkıyor” dedi.

Elitok’un ardından, bu yıl Türkiye Yazarlar Birliği adına Adnan Özyalçıner’in kaleme aldığı 2022 Dünya Öykü Günü bildirisi, şair-yazar Nursel Aras tarafından okundu. Öykünün, yeniden yaratım niteliği ve hayatın bir parçası olduğuna dikkat çekilen bildirinin okunmasının ardından Şükrü Bilgiç söyleşine geçildi. BUYAZ Öykü Onur Ödülü’ne değer görülen Şükrü Bilgiç, söyleşide Pelin Yılmaz ve Şaban Akbaba’nın sorularını yanıtladı.

Akademik çalışmaları, araştırma-inceleme eserleri ve denemelerinin yanında yıllar içinde köy ve kentlerdeki değişimi, trajikomik, sosyolojik ve sosyo-politik yönleri ile hikayelerine etkileyici bir şekilde yansıtan Şükrü Bilgiç söyleşide, Şaban Akbaba’nın günümüz öykücülüğü hakkındaki bir sorusu üzerine “Günümüz öykücülüğünün duygudan yoksun olduğunu, makanikleştiğini ve insandan uzaklaştığını düşünüyorum. Yeni gelişmelere karşı değilim ama duyguların öyküden koparılması ile insandan da koparılmış olduğunu düşünüyorum” dedi.

Etkinlik sonunda Bursa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı Bülent Elitok ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Mesut Şehitoğlu, Şükrü Bilgiç’e ödül ve teşekkür plaketini takdim etti. Bilgiç’i tebrik eden Mesut Şehitoğlu, “Hikayeleriniz daim olsun. Öncelikle kendi yöresine ait hikayelerden başlayarak, çocuklarımızın kulaklarına hikayeler fısıldayarak, ruhlarının çok daha güzel olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

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