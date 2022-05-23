Dünya ev tekstili sektörünün kalbi İstanbul’da attı

Ev tekstilinde dünyanın en prestijli fuarlarından birisi olan HOMETEX, sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını İstanbul’da buluşturdu. Yerli ve yabancı 650’yi aşkın firmanın yeni ürünlerini sergilediği fuara 5 günde 126 ülkeden 170 bin ziyaret yapılırken iş hacmi ise beklentileri de aşarak yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonunda 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı sektördeki moda ve trendleri belirledi.

Bu yıl yeni bir vizyonla kurgulanan fuar yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük bir ilgisiyle gerçekleştirildi. Gerek katılımcılar gerekse de ziyaretçiler tarafından bu güne kadar ev tekstili sektörüne yönelik yapılmış en başarılı organizasyon olarak nitelendirilen HOMETEX, 5 günde 170 bin yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Yabancı alıcılar Türk firmalarıyla buluştu

Türkiye ev tekstili sektörünün güç birliği yaptığı fuar, toplam 11 salonda ve 200 bin metrekarelik alanda gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik temasının ön planda tutulduğu fuarda, alım heyetleri sayesinde Fransa, İtalya, Hindistan, Hollanda, Pakistan, İspanya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcılar, yerli firmalarla işbirliği masasında buluştu.

Fuarda ilk kez kurgulanan ‘İham Alanları’ bölümlerinde perde, perde aksesuarları, tül, döşemelik kumaş, mutfak ve yemek odası tekstili, havlu ve banyo grubu ürünleri, uyku ve yatak odası tekstili gibi çok çeşitli ürün grupları sergilenirken, Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının oluşturduğu “Designer Box”larda ise tasarımcılar, firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlayarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Dünyaca ünlü tasarımcıları ağırladı

Ev tekstili sektörünün trendlerini belirleyen önemli isimler de HOMETEX’te yer aldı. Ünlü İtalyan tasarımcı Andrea Dall’Olio, Omar Baban, Erdem Akan, Ahu Barut, Cenk Mommarje gibi isimler fuara özel trend sunumları gerçekleştirirken, farklı temalarla düzenlenen seminerlerde ise ulusal ve uluslararası önemli isimler sektör ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iki yıllık bir aradan sonra ev tekstili sektörünü İstanbul’da buluşturan HOMETEX’in hem sektör hem de Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

BTSO’nun iştiraki olan KFA Fuarcılık şirketinin bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında çok önemli organizasyonlara imza attığını belirten Başkan Burkay, “Bugün ev tekstili sektöründe dünyanın en prestijli fuarları arasında yer alan HOMETEX’i KFA Fuarcılık şirketimizin başarılı organizasyonuyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TETSİAD’ın ev sahipliğinde gerek ihracatçı birliklerimiz gerekse de odalarımızın büyük bir güç birliği sergileyerek destek verdikleri fuarımız katılımcı ve ziyaretçilerimiz açısından beklentilerin de üzerinde bir memnuniyetle tamamlandı.” dedi.

1,5 milyar dolar iş hacmi

Yurt içinden ve yurt dışından binlerce nitelikli alıcının fuarı ziyaret ederek yeni iş bağlantılarına imza attığını belirten Başkan Burkay, “Gerçekleştirdiğimiz alım heyeti organizasyonlarının yanı sıra bireysel olarak fuara farklı ülkelerden katılım sağlayan yabancı alıcıların ilgisi beklentilerimizin de üzerindeydi. 5 gün boyunca yapılan iş görüşmelerinde yaklaşık 1,5 milyar dolar iş hacmi gerçekleştirildi. Uzun bir süredir fuar gerçekleştiremeyen sektörümüz için HOMETEX, yeni işbirliklerine imza atılan çok önemli bir organizasyon oldu. Fuarımız önümüzdeki yıl yine İstanbul Fuar Merkezi’nde 16-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.” şeklinde konuştu.

Ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Türk ev tekstili sektörünün 8 doların üzerindeki kilogram başına ortalama ihracat birim değeri ile ülke ekonomisine en fazla katma değer sağlayan, yerli ve milli bir sektör olduğunu belirterek, HOMETEX’in firmaların ihracat potansiyeline büyük güç kattığını vurguladı.

Fuarın bu yıl TETSİAD’ın ev sahipliğinde, KFA Fuarcılık Şirketi’nin işbirliğinde “Daha Güçlü Daha Katılımcı” vurgusuyla düzenlendiğini anımsatan Bayram, “HOMETEX’e 5 gün boyunca yerli ve yabancı 170 bin ziyaretçi gelirken, fuarda binlerce iş görüşmesi gerçekleştirildi. Türk ev tekstili sektörü olarak pandemi sonrası küresel pazardaki boşluğu en iyi şekilde değerlendirdiğimiz, krizi fırsata çevirmeyi başardığımız son derece faydalı bir fuar geçirdik. Dünyanın dört bir yanından fuarımıza gelen ziyaretçilerle yapılan işbirlikleri kısa sürede üretim ve ihracata yansıyarak, sektörümüzün gelişimine önemli katkılar sağlayacak. Ev tekstili sektörümüz, HOMETEX’in katkısıyla ihracatını ve küresel ticaretten aldığı payı daha da artıracak. KFA Fuarcılık şirketimize, destek veren odalarımıza, ihracatçı birliklerimize, sektör temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıl çok daha güçlü bir şekilde HOMETEX çatısı altında yeniden buluşmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz.” diye konuştu.