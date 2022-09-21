Dündar’dan Yeni Karaman sakinlerine müjde

Osmangazi Belediyesi, Yeni Karaman Mahallesi’nin çehresini değiştirecek bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Mahalle meydanında yer alan mevcut muhtarlık ve Aile Sağlığı Merkezi’ni binalarını yıkarak bu kurumları aynı çatı altında birleştirecek yeni bir hizmet binası inşa edecek olan Osmangazi Belediyesi, bu çalışma ile mahalle meydanını da genişletmiş olacak.

Hayata geçirdiği yatırımlar ve gerçekleştirdiği hizmetler ile Osmangazililere konforlu bir yaşam sunmayı ilke edinen Osmangazi Belediyesi, Yeni Karaman Mahallesi’nde inşa edeceği yeni hizmet binası ile hem mahallenin çehresini değiştirecek hem de mahalle sakinlerine yerinde ve konforlu bir hizmete ulaşma imkanı sunacak. Mahalle meydanında yer alan ve eskidiği için ihtiyaca cevap veremez duruma gelen Aile Sağlığı Merkezi ile muhtarlık binasını yıkacak olan Osmangazi Belediyesi, yeni inşa edeceği hizmet binasında bu iki kurumu aynı çatı altında buluşturacak. Mevcut Aile Sağlığı Merkezi yerine daha büyük ve modern yeni bir merkez inşa edeceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayacaklarını söyledi. İnşa edilecek yeni hizmet binasında muhtarlık da olacağını kaydeden Başkan Dündar, mevcut Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binasının yıkılmasıyla birlikte elde edilecek olan alanın mahalle meydanına dahil edilerek meydanın genişletileceğini dile getirdi.

Yeni Karaman’a çifte hizmet

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeni Karaman Mahallesi’ne yapmış olduğu ziyaret esnasında bir araya geldiği mahalle sakinlerine yeni

projenin müjdesini verdi. Yeni Karaman Mahallesi’ne değer katacak bir proje hazırladıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Yeni Karaman, Bursa’nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Osmangazi Belediyesi olarak Yeni Karaman Mahallemize hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bursa’nın en güzel yüzme havuzunu bu mahallemize kazandırdık. Kamulaştırmalar yaparak elde ettiğimiz alanlara inşa ettiğimiz parklar ile mahalleye adeta nefes aldırdık. Yeni Karaman Mahallemiz’de meydan, muhtarlık, sağlık ocağı ve spor kulübünün bulunduğu meydan buraya küçük gelmeye başladı. Ayrıca Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binası da eskidiğinden dolayı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Bu doğrultuda bizler de meydanı ve kurum binalarını yenileme adına yeni bir proje hazırladık” dedi.

Projenin detayları hakkında mahalle sakinlerine bilgiler veren Başkan Dündar, “Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binalarını yıkacağız. Bölgeye yeni bir hizmet binası inşa ederek bu iki kurumu hizmet binasına taşıyacağız. Böylelikle meydanı da genişletmiş olacağız. Yeni binalar ile vatandaşlarımıza daha modern bir ortamda hizmet sunmuş olacağız. Projemiz hazırlandı. Kasım ayında ihaleye çıkacağız. Hızlı bir şekilde çalışmaları tamamlayarak bu mahallemize güzel bir hizmet binası kazandırmak istiyoruz. Yeni Karaman mahallemize ve Osmangazi’mize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yeni Karaman Mahallesi Muhtarı Seyfi Yurtaçan da yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, mahallemize bir müjde ile geldi. Hazırladıkları proje ile mahallemize yeni Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binası kazandıracaklar. Ben şahsım ve mahallelim adına Başkanımız Mustafa Dündar’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.