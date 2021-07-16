Dr. Yavuzyılmaz: “Tatil süresince hastanelerde aşınızı olabilirsiniz”

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yayınladığı mesajda Kurban bayramı kutlarken, Bursa’nın biran önce mavi kategoride yer alması için vatandaşlara aşılarını yaptırarak bayrama girmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Aşılama sayıları hakkında da bilgi veren Dr. Yavuzyılmaz, Bursa’da şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 400 bin doz aşı uygulamasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bursa’ya mavi yakışır

Toplumsal bağışıklığı sağlamanın yolunun aşı olduğunun altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “İlimiz şu anda turuncu kategoride. Bursa’ya mavi yakışır. Biliyorsunuz aşılama çalışmalarımız hastanelerde, aile sağlığı merkezleri ve meydanlarda devam ediyor. Ancak bayramda da vatandaşlarımız hastane ve ilçe sağlık müdürlüklerinde randevusuz bir şekilde aşılarını yaptırabilirler. İlimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızda aşı olma oranları yüksek ancak 50 yaş altından başlayarak aşı olma hızı azalıyor. Özellikle 18-24 yaş arası gençler hastalığı hafif geçireceklerini düşünerek aşıya yanaşmıyor. Gençler aşı olalım, ilimizi hak ettiği noktaya taşıyalım. Bayramı daha güvenli geçirelim.” ifadelerini kullandı.

“Tedbiri elden bırakmayalım”

Ayrıca bayramda da tedbirlerin elden bırakılmamasına dikkat çeken Dr.Yavuzyılmaz “Ziyaretlerin mümkünse açık havada maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak, gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız bu bayramda el öpmeyi, öptürmeyi erteleyelim” şeklinde konuştu.

Dr.Yavuzyılmaz, son olarak İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, gelecekte daha güzel bayramlara kavuşmak için kurallara uyarak bayramlaşma çağrısı yaptı.