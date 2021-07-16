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DOSTUM Oryantiring Takımı Türkiye şampiyonu oldu

İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı, Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarı sonrası 6 sporcumuz Milli Takım kampına davet edildi.

BURSA 16.07.2021, 15:01
DOSTUM Oryantiring Takımı Türkiye şampiyonu oldu
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İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı, Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarı sonrası 6 sporcumuz Milli Takım kampına davet edildi.

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) oryantiring takımı, her kategoride başarıdan başarıya koşuyor. 12-13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde Manisa Demirci ilçesinde gerçekleştirilen Oryantiring Türkiye Şampiyonasına katılan DOSTUM büyükler takımı, 3 Türkiye Kupasıyla şampiyonayı tamamladı.

Şampiyonada DOSTUM oryantiring sporcuları ferdi sıralamada; Sudenaz Külah Türkiye Şampiyonu, Ozan Çelik Türkiye Şampiyonu, Semanur Özdemir Türkiye 3’üncüsü, Azra Coşkun Türkiye 3’üncüsü oldu. Takım sıralamasında ise Semanur Özdemir, Sudenaz Külah, Azra Coşkun ve Aleyna Minden’in yer aldığı K-16 takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Ozan Çelik ile Tarık Şeker’in yer aldığı E-35 Takımı Türkiye Şampiyonu, Gamze Bayrak, Sueda Berksoy ve Elif Yarış’ın bulunduğu K-18 Takımı da Türkiye 3’üncüsü oldu.

Bu sonuçlarla İnegöl Belediyesi DOSTUM oryantiring takımı 3 takımla katıldığı şampiyonayı 3 Türkiye Kupası ve 6 Türkiye Madalyası ile tamamladı. Alınan sonuçlar neticesinde; Hilal Oruç, Sudenaz Külah, Azra Coşkun, Aleyna Minden, Sueda Berksoy ve Semanur Özdemir Milli Takım Seçme kampına katılmaya hak kazandı.
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