DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel: "Yeni destek paketi umutları yeşertti"

60 milyar liralık kefalet paketinin piyasalardaki hareketliliği artırmasını umduklarını dile getiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, temel gıdada KDV indiriminin de değerli bir adım olduğunu ve yayılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’nda ayrıntıları duyurulan yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin, finansmana erişimde zorluk yaşayan sanayici bakımından önemli bir adım olduğunu kaydeden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ülke ekonomisini güçlendirecek her adımın destekçisi olduklarını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklanan paketi iş dünyası adına memnuniyet verici bir gelişme olarak yorumladıklarını kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Ekonomi destek paketi kapsamında yatırım, ihracat ve işletme gereksinimine yönelik hazırlanan 60 milyar liralık KGF destek fonunun, iş dünyamızın kredi ve maliyetler konusunda sıkıntı yaşadığı bu zorlu süreçte sanayimize, sürdürülebilir üretime ve nitelikli istihdama olumlu yansımaları olacaktır. 25 milyar lira yatırıma, 25 milyar lira ihracata, 10 milyar lira işletme harcamalarına yönelik hazırlanan destek paketinde; her bir KOBİ için maksimum kredi limitinin 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira olacağını da öğrendik. İstihdam sağlayan, döviz girdisi getiren sektörlerin ve sanayicilerin avantajlı olarak yararlanacağı kredi paketlerinin hayata geçmesi iş dünyamız adına umutları yeşertti” dedi.

"KDV indirime sektörel destek şart"

İş dünyasının yenilenen ve yüksek fayda sağlayan paketlerle sürekli desteklenmesi gerektiğini de belirten Çevikel, “Sanayicilere ve iş dünyasına verilen desteğin ekonomik anlamda yakalanan başarıları artıracağı bilinciyle desteklerin artarak sürmesini temenni ediyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıdada KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirileceği açıklamasının da nihai tüketicinin enflasyon karşısında ezilmemesi noktasında değerli olduğunu ifade eden Çevikel, "Sektör temsilcilerinin de bu yönde indirim adımını atması, ekonomimizin canlanması için önemli bir jest olacaktır" şeklinde konuştu.