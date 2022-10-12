DOSABSİAD, enerji maliyetlerini düşürmek için Azerbaycan’ı markaja aldı

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği’ne (DOSABSİAD) konuk olan ve Azerbaycan’da enerji yatırımlarına yönelik çalışmalar yürüten heyette, Caspian Enerji Platformu CEO’su Telman Aliyev, Caspian Enerji Türkiye Başkanı Avni Demirci, Caspian Enerji Türkiye Başkan Yardımcısı Suleyman Mejidli, Sadık Ahmedov, Valeh İbrahimov, Gülcahan Hommadova, Kabil Mustafayev, Faik Şafiyev, Halid Semedov, Tehran Aliyev, Hikmet Alcan ve Hayal Kasımov yer aldı. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel’in ev sahipliğindeki buluşmada DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Akif Dikici ve Vedat Kayaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Menemen ve Ertan Çeçener yer aldı.

"Enerji maliyetlerini düşürebiliriz"DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 5 milyar dolarlık ihracat potansiyelinin yanı sıra yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edildiği 548 firmayı temsil ettiklerini belirterek, “Bölgemiz, ülkemizin en önemli üretim üslerinden biri konumunda. Küresel enerji krizinin tüm sektörleri etkilediği bir dönemde çok önemli bir iş birliği zemini oluşturduk. Azerbaycan’ı enerji yatırımları için ziyaret etmek isteyen Türk iş insanlarımız, ilk olarak Caspian Enerji Platformu ile temasa geçiyor. Dolayısıyla bu ziyaret, sanayicimiz üzerinde baskı oluşturan enerji maliyetlerinin düşürülmesine yapacağı katkılar açısından oldukça önemli. Kardeş ülke Azerbaycan ile yıllardır süregelen iş birliğimiz, bilgi birikimlerimizi paylaşarak daha da artacak. Bu platform ile hayata geçireceğimiz ortak çalışmalarla hem maliyetleri düşürme, hem de yeni yatırım fırsatları oluşturma noktasında iş dünyamıza çok önemli kazanımlar sağlayacağız” dedi.

"İki ülke ilişkilerini daha da geliştirecek"

İki ülkenin uzun yıllara dayanan köklü bağlarının olduğunu kaydeden Caspian Enerji Platformu CEO’su Telman Aliyev ise, “DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, bölge sanayicileri ile birlikte bizi çok iyi ağırladı. Enerji odaklı maliyetler karşısında çözüm yolu bulmaya çalışan bölgedeki iş insanlarına yardımcı olabilecek çalışmaları ortaklaşa hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Küresel enerji krizi bağlamında Türkiye ve Azerbaycan’ın birbirine çok ihtiyacı var. İş birliğimizin iki ülke ilişkilerine de önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

DOSABSİAD’da faaliyet gösteren Kayaoğlu Tekstil firmasında üretim süreçleriyle ilgili bilgi alan Azerbaycanlı heyet, daha sonra BTSO çatısı altında DOSAB’da faaliyet gösteren Bursa Model Fabrika (BMF) ve Enerji Verimliliği Merkezi’ni (EVM) de ziyaret etti. BMF Direktörü Birol Aksel ve BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal’dan işleyiş hakkında bilgi alan heyet, yapılan çalışmaları takdir ettiklerini dile getirdi.