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DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Hometex Fuarı’na atılan ‘Bursa’ imzası gurur verici

Ev tekstili sektörünün en büyük buluşması HOMETEX Fuarı’nın Bursa markası ile düzenlenmesinin şehir adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bursa genelinde ve DOSABSİAD özelinde fuara katılan firmalarımız, inovatif ürünleriyle fuara damgasını vurdu” dedi.

BURSA 19.05.2022, 10:49
DOSABSİAD Başkanı Çevikel: “Hometex Fuarı’na atılan ‘Bursa’ imzası gurur verici

Ev tekstili sektörünün en büyük buluşması HOMETEX Fuarı’nın Bursa markası ile düzenlenmesinin şehir adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bursa genelinde ve DOSABSİAD özelinde fuara katılan firmalarımız, inovatif ürünleriyle fuara damgasını vurdu” dedi.

Bursa’dan 237 firmanın katıldığı İstanbul Fuar Merkezi’ndeki HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’na Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyesi yaklaşık 50 firmanın katıldığını kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Fuar; hem Bursa markası adı altında düzenlenmesi, hem de katılımcı firmalarımızın sergilediği inovatif ürünlerle çok büyük önem taşımaktadır. Sektörümüz, bu fuarla gücünü perçinledi” değerlendirmesini yaptı.

Ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nda katılım noktasında çok büyük bir başarı elde edildiğini gözlemlediğini kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Pandemi nedeniyle verilen uzun aranın ardından sektörün en büyük buluşmasının büyük ilgi görmesi, çok sevindirici bir gelişme. Dünya ev tekstili sektörünün lider firmalarının bir araya geldiği fuarda çok nitelikli bir alıcı grubu olduğunu gözlemledik. 60’a yakın ülkeden gelen ziyaretçileri; stantları, ödüllü tasarımların yer aldığı bölümler ve seminer alanları ile çok başarılı bir fuara imza atıldı. Tüm firmalarımızın, fuardan son derece memnun olduğunu gördük. Pandemi süresinde ev tekstili sektöründeki firmalar, AR-GE ve inovasyon odaklı ürünler geliştirdi. Bu fuarda da sektörde ‘ilk’ nitelikteki ürünleri ile boy gösterdiler. Dolayısıyla 26’ncısı düzenlenen bu fuar, inovatif ürünlerle dünyada yeni bir akım başlatmaya adaydır” diye konuştu.

Bursa markası uluslararası platformda

Bursa’nın fuara hem organizasyon yönüyle, hem de katılım ve ürün yönüyle damgasını vurduğuna da dikkati çeken Nilüfer Çevikel, “200’e yakın ülkeye yıllık 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ev tekstili sektörünün Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık tarafından çok başarılı bir organizasyonla HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nda buluşmasından dolayı Türk sanayisi, ev tekstili sektörü adına, Bursa adına, DOSABSİAD adına çok gururluyuz. Bir Bursa markasının, bugün uluslararası çapta bir organizasyonu gerçekleştiriyor olması çok önemli bir olaydır. Toplamda 650 firmanın yer aldığı fuar, 250’ye yakın Bursa firmasının katılımından dolayı da ayrıca önem teşkil etmektedir. DOSABSİAD üyesi yaklaşık 50 firmamız da açtıkları stantlarda inovasyon odaklı ürün ve tasarımlarıyla beğeni topladı. Bursa böylece sektördeki gücünü, tasarımdaki kabiliyetini net bir şekilde ortaya koymuştur. Her yıl bölgemizden bu fuara katılım, katlanarak artacak. Bir dünya markası olan ev tekstili fuarımızın önümüzdeki süreçte, alanında dünyanın bir numaralı organizasyonu olacağını düşünüyoruz. Ev tekstili sektörümüz, gücünü pekiştirerek fark oluşturmaya devam edecek. Fuarın ev sahibi TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, KFA Fuarcılık ile çok başarılı bir organizasyon imza atılmasını sağlayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve fuarda büyük emeği olan İTO Başkanı ŞekipAvdagiç’e iş dünyamız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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