Doruk’tan kan bağışına destek

Özel Doruk Yıldırım Hastanesi, kan ve kök hücre bağışına destek oldu.

Özel Doruk Yıldırım Hastanesi, azalan kan ve kök hücre stoklarının katkı sağlanması hedefiyle, sağlık çalışanlarını ve vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti. Doruk Yıldırım Hastanesi’nde organize edilen kampanya çerçevesinde vatandaşlar ve sağlık çalışanları kan bağışında bulundu. Kan bağışının önemine değinen Özel Doruk Yıldırım Hastanesi Başhekimi Dr. Cemal Turhan, tüm vatandaşlara kan ve kök hücre bağışı yapma çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

"Bursa’da günde 500 ünite kan ihtiyacı oluyor. Aynı zamanda kan hastalığı olan hastaların da kök hücre ihtiyaçları var. Bunun için elimizden gelen desteği vermek için kan merkezini buraya davet ettik. Bugün 75 ünitenin üzerinde kan ve 100’ün üzerinde de kök hücre bağışını hedefliyoruz.”

Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Alime Toklu Ayaz, “Bizler ekiplerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda Bursa’daki kan ihtiyacını tespit ederek ekipler oluşturuyoruz ve kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bursa’da günde 500 ünite civarında kan ihtiyacı oluyor. Biz de günde 5-6 ekiple bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Bugün ise Özel Doruk Yıldırım Hastanesi ev sahipliğinde kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Kan ve kök hücre veren, duyarlık gösteren herkese şimdiden teşekkür ederiz” dedi.