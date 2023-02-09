Doruk’tan Hatay Sahra Hastanesi’ne bir tır sağlık malzemesi ve ilaç desteği

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde can ve mal kaybına yol açan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Doruk Hastaneleri deprem bölgesine bir tır sağlık malzemesi ve ilaç gönderdi.

Doruk Nilüfer Hastanesi’nde toplanarak AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde Hatay Sahra Hastanesi’ne gönderilen sağlık malzemeleri arasında, serumlar, sarf malzemeleri ve çocuk bezleri ile değişik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yanı sıra Hatay Sahra Hastanesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak 57 kVA’lık bir jeneratör bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Öncelikle büyük bir felakete sebep olan deprem nedeniyle tüm ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Bölgede her anlamda bir yaşam mücadelesi veriliyor. Biz de bu mücadeleye bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek için yardım kararı aldık. Deprem bölgesindeki meslektaşlarımız ile sürekli irtibat halindeyiz. Bölgeden gelen talepler çerçevesinde gerekli olan sağlık malzemeleri ile ilaçları ve sahra hastanesinin elektrik ihtiyacını karşılayacak bir jeneratör gönderdik. Söz konusu girişimimizin diğer kuruluşlara da örnek olmasını dileriz. Bu vesile ile ülkemizi yasa boğan büyük felakette vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileriz” dedi.