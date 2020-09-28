Dört mevsim müdahale için arazi aracı

UEDAŞ, arıza bakım hizmetlerinde görev yapan araç filosunu genişletti. Zorlu coğrafi koşullar için dört mevsim kullanılır çok amaçlı bir arazi aracı filoya katılırken, sepetli araç sayısı 107’ye çıkarıldı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), zorlu kış koşulları öncesi teknik ekipmanlarını yeniledi. 7 gün 24 saat sahada olan arıza, onarım ve bakım ekiplerinin kullanımına verilen mevcut araçların bakımları tamamlanırken, sepetli araç kapasitesi ise de 107’ye çıkarıldı.

Dört mevsimlik arazi aracı

Kış mevsimi öncesi çok amaçlı arazi aracını da filosuna katan UEDAŞ, dört mevsim kullanılabilir olan araçla en zorlu bölgelere bile hızla ulaşabilecek. 1000 cc / 65 bg gücünde ve 4x4 teknik özellikli arazi aracı yaz aylarında safari, kış aylarında ise kabinli, ısıtmalı olarak kullanılabiliyor. Römork taşıma kapasitesi 450 kilogram olan arazi aracı, kış aylarında takılan paletler sayesinde karın üstünde 1,5 ton çekme gücüne sahip olurken zorlu bölgelere fiziki müdahaleyi kolaylaştıracak.