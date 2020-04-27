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Doktor Seyfi’nin evi restore edildi

GEMLİK BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN DAHA ÖNCEKİ DÖNEMDE MÜBADELE EVİ OLARAK RESTORE EDİLMESİNE KARAR VERİLEN VE KAMUOYUNDA DOKTOR SEYFİ’NİN EVİ OLARAK BİLİNEN YAPI YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU.

Doktor Seyfi’nin evi restore edildi

GEMLİK BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN DAHA ÖNCEKİ DÖNEMDE MÜBADELE EVİ OLARAK RESTORE EDİLMESİNE KARAR VERİLEN VE KAMUOYUNDA DOKTOR SEYFİ’NİN EVİ OLARAK BİLİNEN YAPI YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:03
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Doktor Seyfi’nin evi restore edildi

Gemlik Belediye Meclisi tarafından daha önceki dönemde mübadele evi olarak restore edilmesine karar verilen ve kamuoyunda Doktor Seyfi’nin evi olarak bilinen yapı yeni görünümüne kavuştu. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik sadece ticaret, tarım ve turizm kenti değil, ayrıca tarih kentidir” dedi.

Gemlik Belediyesi’nin Kayhan Mahallesi, Avukat Ali Aksoy Caddesi’nde satın aldığı, yaklaşık 150 yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen, yığma taş üzerine ahşap karkas sistemiyle aslına uygun olarak tekrar inşa edilen binanın bir yıldır süren yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’in sadece geleceğine değil, geçmişine de çok sayıda yatırım yapmayı planladıklarını belirterek müze için çalışmaların Eylül ayında başlayacağını belirtti. Gemlik’in çok sayıda tarihi olaya şahit olduğunu ve bu binaların bu tarihin kanıtları olduğunu ifade eden Başkan Sertaslan, “İlçemiz Bursa’nın en eski yerleşim yeri; gerek konumu, gerek ulaşım imkânları açısından geçmişte çok sayıda olaya tanık oldu. Bu tür eserlerin yenilenerek gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi bizler için büyük. Vatandaşlarımızdan da bu tür evlerin yenilenmesi için bakanlığa başvuruların olduğunu biliyoruz” dedi.

Restore edilen bina hakkında bilgi veren Başkan Sertaslan, “Bina dört katlı ve iki bağımsız bölümden oluşuyor. Ahşap mimari örneklerinden biri ve her katta iki oda olacak şekilde tasarlanmış. ” diyerek sözlerini tamamladı.

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