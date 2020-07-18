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Doğanın içinde tiyatro keyfi

SANATSEVERLERE AÇIK HAVADA TİYATRO İZLEME KEYFİ YAŞATAN NİLÜFER BELEDİYESİ KENT TİYATROSU’NUN, ÇOCUKLARA YÖNELİK SAHNELEDİĞİ “YAŞLI KADIN VE PAPAĞAN” ADLI OYUNU, İLK GÜNDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.

BURSA 18.07.2020, 10:47
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Doğanın içinde tiyatro keyfi

Sanatseverlere açık havada tiyatro izleme keyfi yaşatan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun, çocuklara yönelik sahnelediği “Yaşlı Kadın ve Papağan” adlı oyunu, ilk günden büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, 7’den 77’ye her yaştan insana yönelik sahnelediği oyunları açık alana taşıyor. Korona virüs salgını sebebiyle salonlardan çıkan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, “Nilüfer Kent Tiyatrosu Açıkhavada” etkinlikleriyle sanatseverlere açık alanda tiyatro şöleni yaşatıyor. Ağustos ayı sonuna kadar biri çocuk 5’i yetişkin olmak üzere toplam 6 oyunu, sanatseverlerle kentin çeşitli mahallelerinde buluşturacak olan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, perdeyi Ekim Sanat Atölyesi iş birliğiyle hazırlanan “Yaşlı Kadın ve Papağan” adlı çocuk oyunuyla açtı.

Virginia Woolf’un yazdığı, Ferhan Petek ve Hamza Berber’in oyunlaştırdığı ve yönetmenliğini de Mine Çerçi’nin üstlendiği “Yaşlı Kadın ve Papağan” adlı oyun, Balat Atatürk Ormanı’ndaki İzci Evi önünde ücretsiz olarak sahnelendi. Sosyal mesafeye kuralları çerçevesinde hazırlanan alanda oyunu heyecanlı gözlerle izleyen çocuklar, açık havada tiyatro keyfi yaşadı. Ebeveynler de, çocuklara eşlik etti. Ücretsiz sahnelenen “Yaşlı Kadın ve Papağan” adlı oyun, 24 Temmuz Cuma ve 7-14-21-29 Ağustos tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı’nda, 21 Temmuz Salı ve 4-11-18-25- Ağustos tarihlerinde de kentin kırsal mahallelerinde sahnelenmeye devam edecek.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, etkinlikler kapsamında yetişkinlere yönelik oyunları da konuk edecek.

22 Temmuz Salı günü “Şimdi Soruyorlar Bana Aziz Bu Hikâyeler Nerden” adlı oyunu, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak sahneleyecek olan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, usta oyuncuların rol aldığı oyunları da Nilüferli sanatseverlerle buluşturacak. Çağlar Çorumlu’nun rol aldığı “Übü Hep Übü” adlı oyun 25 Temmuz Cumartesi günü Balat Atatürk Ormanı’nda ana sahnede izleyiciyle buluşacak. Murathan Mungan’ın şair Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinden kurgulayarak yazdığı, başarılı oyuncu Reha Özcan’ın yıllar sonra sahneye taşıdığı tek kişilik oyun “Bir Garip Orhan Veli” 12 Ağustos Çarşamba günü, Levent Üzümcü’nün rol aldığı “Aziz Nesin Kabare” oyunu 19 Ağustos Çarşamba günü ve Sumru Yavrucuk’un rol aldığı “Shirly” adlı oyun da 26 Ağustos Çarşamba günü Balat Atatürk Ormanı’nda ana sahnede Nilüferli tiyatro tutkunlarıyla buluşacak.

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