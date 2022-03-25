Diyarbakır’da İznik rüzgarı esti

İznik, Diyarbakır da ilk kez düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarında yerini aldı.

İznik Belediyesi her alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. İznik Belediyesi son olarak, Diyarbakır da ilk kez düzenlenen Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarında yerini aldı. Mezopotamya’nın tarih, kültür, doğa, yaban hayatı ve lezzetleriyle öne çıkması, insanlık tarihinin başlangıcına şahit olan bu özel toprakların benzersiz bir turizm destinasyonu olarak benimsenmesi hedefiyle yapılan fuarda, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği bünyesinde fuarda katılımcı ilçeler stant açtı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İznik Belediyesi standına gelerek tüm İzniklilere selamlarını iletti. Ayrıca bölgenin vali, kaymakam, belediye başkanları, TÜRSAB yetkilileri, turizmciler ve vatandaşlar İznik standına gelerek görevlilerden bilgi aldılar ve İznik’e selamlarını iletti. İznik Belediyesi yetkilileri Vali Karaloğlu’na günün anısına İznik Çinisi takdim etti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Erbil Valisi Omid Xoşnav, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 16 ülkeden ve 30 şehirden davetlilerin katıldığı fuar 27 Mart’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.