Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe vurarak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, aydınlatma direğine çarpması sonucu araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardığı yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis tarafından aramasının da olduğu ortaya çıktı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzeri Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına seyir halinde olan 16 ALU 311 plakalı otomobilin sürücüsü B.T., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldaki aydınlatma direğine çarparak duran otomobilde sıkışan B.T.’yi Bursa İtfaiye Daire Başkanlığına ait ekipler çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından B.T., hastaneye kaldırılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kısa süreliğine tek şeritten araç trafiği sağlanırken, çekici tarafından araç kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, yaralı sürücü B.T.’nin polis tarafından aranmasının da olduğu ortaya çıktı.