Dijital Dönüşüm Okulunda eğitimler başlıyor

Dijital ve yeşil dönüşümün öncüsü DOSABSİAD ve BUTGEM’in bir ilke imza atarak hayata geçirdiği Dijital Dönüşüm Okulu’nda iş dünyasına yönelik Mart ayında başlayacak eğitimler için yol haritası oluşturuldu. Projeyle 1 milyon istihdam açığı olan alanın ihtiyaç duyduğu nitelikli personel yetiştirilecek.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM) iş birliğinde Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Okulu eğitimlerinin planlaması için alanında uzman isimler ile bir araya geldi. BUTGEM Genel Müdürü Hakan Neşeli ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, iş dünyasına yönelik Mart ayında başlayacak dijital medya ve pazarlama ana başlığı altındaki eğitimler için yol haritası çizildi.

Eğitime katılacak sanayicilerin dijital üretim ekosistemine dinamizm katarak, ekonomide yenilikçi ve stratejik trendlere hâkim olacaklarını belirten DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Endüstri 5.0’ın konuşulduğu bir dönemde ülkemizde dijital süreçleri yönetmek ve bu süreçlere yönelik stratejik adımlar atmak isteyen sanayicilerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de alanında ilk olma özelliği taşıyan Dijital Dönüşüm Okulumuz, iş dünyamızın giderek daha da dijitalleşen iş süreçleri konusunda uzmanlaşmasını sağlayacak. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilerek yetkinlikleri de belgelendirilecek. Yeşil dönüşümün yanı sıra küresel pazarda sanayicinin rekabet ortamında gücünü artırmasının yolu, mutlaka dijitalleşmeye çıkıyor. Yaklaşık 5 milyar dolar ihracatı olan ve ihracat oranı bakımından ilk 3’te yer alan DOSABSİAD’da böyle bir girişimde bulunmamız kaçınılmazdı. 60’ın üstünde Ar-Ge ve inovasyon merkezi bulunan bölgemiz, bu ekosistemin ana noktalarından biri konumunda. Dijitalleşme olmadan, bu başarıların sürdürülebilir olmayacağının bilincinde olarak, alanında doğru adres olan BUTGEM ile ortak aklın yolunda ilerlediğimiz için gururluyuz” dedi.

BUTGEM Genel Koordinatörü Hakan Neşeli ise, “Bursa sanayisinde dijital dönüşüm yansımalarının büyük çapta görüldüğü DOSABSİAD ile bu alana yönelik iş birliği yapmamız, yenilikçi teknolojilerin üretime entegre olması noktasında çok önemli bir adım. Sanayiciler ve dijital dönüşüm aktörleri arasında köprü kuracak okulumuzda, uzmanlar ve sanayiciler birbirlerinden çok fazla şey öğrenecek. Şimdiye kadar 1.100’ün üzerinde eğitim programıyla 35 bini aşkın kursiyeri meslek sahibi yapan BUTGEM’de, nitelikli istihdama ciddi katkılar sağlayacak şekilde yeni iş birliklerine imza atacağız” diye konuştu.