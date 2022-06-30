DGS adayları dikkat

Bursa Valiliği, Dikey Geciş Sınavına girecek adayların kimlik kartı başvuru işlemleri için hafta sonu açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için ilimiz Nilüfer ve Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlükleri 03/07/2022 Pazar günü 07:00-11:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.